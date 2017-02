ONICO AZS Politechnika Warszawska wzięła rewanż na AZS-ie Częstochowa. Siatkarze Jakuba Bednaruka w meczu dwudziestej pierwszej kolejki PlusLigi wygrali pod Jasną Górą 3-1.

Siatkarze ONICO AZS Politechniki Warszawskiej nie zrazili się dotkliwą przegraną w secie otwarcia. Do drugiej partii przystąpili bardzo zmobilizowani i za sprawą trudnych serwisów Łukasza Łapszyńskiego szybko zbudowali sobie przewagę; 6:3. W kolejnej akcji doszło do nietypowej sytuacji. Punkt zdobył w niej. Maciej Olenderek. Libero warszawian podbił piłkę w asekuracji tak szczęśliwie, że ta wpadła w pole po drugiej stronie siatki obok kompletnie zaskoczonych przeciwników. Na częstochowian podziałało to jak płachta na byka. Już chwilę później - po dwóch asach serwisowych Rafała Szymury i bloku Tomasza Kowalskiego - doprowadzili do remisu 8:8. Trener Jakub Bednaruk postanowił zdjąć z boiska Guillaume'a Samikę i desygnował do gry Bartosza Kwolka. Zmiana ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Kwolek od razu popisał się asem serwisowym, a w dalszej części seta dobrze radził sobie w ataku. Skuteczni na siatce byli także Łukasz Łapszyński i Jakub Kowalczyk. Inżynierowie po raz kolejny wypracowali sobie przewagę (18:13), ale parę chwil później znów czuli na plecach oddech przeciwników. Przy prowadzeniu 19:18 formą błysnął Michał Filip, który dwa razy z rzędu zatrzymał blokiem Mykołę Moroza. Bohaterem kolejnych akcji był Andrzej Wrona. Środkowy najpierw wykorzystał kontrę, a następnie zablokował Oleksandra Grebeniuka. Stołeczni mieli piłkę setową. Wykorzystali ją już w pierwszym uderzeniu. ONICO AZS Politechnika Warszawska po ataku z sytuacyjnej piłki w wykonaniu Bartosza Kwolka wygrała 25:18 i doprowadziła do wyrównania w meczu.Trzeci set bardzo dobrze rozpoczęli gospodarze, którzy po ataku Mykoły Moroza i asie serwisowym Tomasza Kowalskiego objęli dwupunktowe prowadzenie. Inżynierowie szybko przeszli do odrabiania strat - punktowe ataki zaliczyli Łukasz Łapszyński i Michał Filip. Efektownym zbiciem popisał się także Bartosz Kwolek; 7:5. Znakomicie działał środek Inżynierów - punkty zdobywali Andrzej Wrona oraz Jakub Kowalczyk. Częstochowianie jednak odpowiadali równie dobrymi zagraniami. Ich liderem był Rafał Szymura. To właśnie dzięki skutecznym akcjom młodego przyjmującego gospodarze byli w stanie dotrzymać kroku przyjezdnym. Szymura pomylił się dopiero przy stanie 14:14. Chwilę później kontry wykorzystali Kwolek i Wrona, dzięki czemu ONICO AZS Politechnika objęła trzypunktowe prowadzenie. Dzięki dobrej postawie Oleksandra Grebeniuka ekipa Michała Bąkiewicza wyrównała i losy tej partii rozstrzygnęły się dopiero w końcówce. Inżynierowie musieli odpierać ataki rywali i obronili trzy piłki setowe. Przy stanie 26:26 - dzięki punktowej zagrywce Kwolka - przyjęli inicjatywę i teraz to oni mieli szansę na objęcia prowadzenia w meczu. Udało im się to przy trzeciej próbie. Przy serwisie Michała Filipa piłkę przechodzącą wykorzystał Jakub Kowalczyk. ONICO AZS Politechnika Warszawska wygrała 30:28 i zapewniła sobie punkt do ligowej tabeli.Gracze AZS-u Częstochowa nie złożyli broni i czwartego seta rozpoczęli od mocnego uderzenia. Po kontrataku w wykonaniu Mykoły Moroza prowadzili 9:5, na co trener Jakub Bednaruk zareagował przerwą na żądanie. Przyniosło to rezultaty - Inżynierowie za sprawą zagrywek Bartosza Kwolka i bloku Andrzeja Wrony w mig odrobili straty; 12:12. Już parę chwil później zaś - po zbiciach Michała Filipa i Łukasza Łapszyńskiego - prowadzili 17:14. Gospodarze odpowiedzieli trzema udanymi akcjami z rzędu i doprowadzili do remisu, jednak w następnych wymianach byli już bezradni. Siatkarze Jakuba Bednaruka grali konsekwentnie i pewnie zmierzali po zwycięstwo. Przyjmowali co prawda pojedyncze ciosy od częstochowian, ale w akcjach przy swoim przyjęciu nie popełniali błędów. Po ataku Filipa mieli pierwszą piłkę meczową. Rywale obronili ją, ale przy drugiej w siatkę wpadł Łukasz Polański. ONICO AZS Politechnika Warszawska wygrała więc 25:22 i cały mecz 3-1.Statuetkę MVP otrzymał przyjmujący ONICO AZS Politechniki Warszawskiej - Łukasz Łapszyński.1-3 (25:16, 18:25, 28:30, 22:25) Tomasz Kowalski , Michał Szalacha, Rafał Szymura, Mykoła Moroz, Bartosz Buniak, Bartłomiej Janus, Adam Kowalski (libero) oraz Oleksandr Grebeniuk, Konrad Buczek, Adrian Szlubowski, Łukasz Polański.Jan Firlej, Michał Filip, Łukasz Łapszyński, Guillaume Samica, Andrzej Wrona, Jakub Kowalczyk, Maciej Olenderek (libero) oraz Paweł Mikołajczak, Bartosz Kwolek, Przemysław Smoliński.