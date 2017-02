PŚ w Pjongczangu. Guńka: Kamil Stoch miał pecha, a Borek Sedlak wziął naprawdę trudną robotę

Nie ma takiej możliwości. On jest niezależny, nie współpracuje z sędziami, którzy wystawiają noty. Ale bądźmy spokojni, Sedlak ma ustalony korytarz i nawet nie jest w stanie włączyć zielonego światła, jeśli wiatr nie mieści się w tym korytarzu. Ma prawo to zrobić tylko wtedy, kiedy prędkość podmuchów mieści się między przyjętymi wcześniej granicami dolną i górną.- My patrzymy trochę w jedną stronę, a czasem jest na odwrót, bywa, że nasi zawodnicy korzystają z dobrych podmuchów, że im sprzyja szczęście. Wiadomo, że tu są duże emocje. Ale ja Borka nie podejrzewam o nic złego. Zresztą, jest pracownikiem FIS-u, jest kontrolowany przez Waltera Hofera i oceniany przez wszystkich trenerów, a od zgłaszania takich uwag są odprawy. System pozwolił mu włączyć zielone światło, to włączył.- Możliwe. Na pewno robota Sedlaka nie jest łatwa. On sobie zdaje sprawę z tego, że popełnia błędy. Byłem parę razy przy Miranie Tepesu, jak puszczał zawodników i widziałem, jak to przeżywał. Różnie się zdarzało, czasem ryzykował, żeby nie przedłużać konkursu. Myślał, że skoczek załapie się na niezłe warunki, a tu nagle się wszystko zmieniało, jak ten skoczek już dojeżdżał do progu. W Pjongczangu Kamil sobie poradził tak, jak wiele razy musiał sobie radzić Adam Małysz . On miał sporo takich sytuacji, że był w supergazie i dostawał trudne warunki. Wtedy potrafił dolecieć do czwartego czy piątego miejsca, a w drugiej serii odrabiał straty i potrafił wskoczyć na podium. Teraz i tak jest lepiej, bo za złe warunki skoczkowie mają dodatek punktowy.- Jasne, wszyscy o tym dobrze wiemy. W drugiej serii Kamil faktycznie skoczył już podobnie do tej dwójki, która z nim wygrała, a zdecydowanie większe straty poniósł w pierwszej rundzie. Trudno, tak bywa, to był zwykły pech. Pamięta pan, jak Tepes czasem puszczał swojego syna, a Jurij już z dołu groził ojcu? Sedlak wziął naprawdę trudną robotę.- Tak, w Lahti będzie sędziował Kazimierz Bafia. Na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu też będziemy mieli swojego sędziego. Czyli mamy najważniejsze konkursy.- Żadnych nacisków być nie może, ale Borek to jest bardzo fajny chłopak. I na pewno sercem jest przy Słowianach.