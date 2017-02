Negocjacje trwają. Dokumenty regulujące shoot-out w Legii wciąż nie zostały podpisane

Kilka godzin rozmów i przełom w negocjacjach!

"Zbliżyliśmy się stanowiskami. Planowane podpisanie w przyszłym tygodniu, rozstrzygnięcie w marcu" - napisał na Twitterze tydzień temu - po wtorkowym spotkaniu mediacyjnym - prezes Bogusław Leśnodorski. Druga strona konfliktu (Dariusz Mioduski) też potwierdziła, że wszystkie najważniejsze kwestie zostały uzgodnione.Podpisów pod umową jednak jak nie było, tak nie ma. Dokumenty regulujące rozwód właścicieli Legii nie zostały jeszcze podpisane. Ani jak planowano we wtorek, ani w środę. W południe usłyszeliśmy, że obie strony wciąż rozmawiają, że rozmowy są zaawansowane, a do ich szczęśliwego zakończenia powinno dojść jeszcze w tym tygodniu. Żadna ze stron nie potrafiła jednak wskazać konkretnie, kiedy dojdzie do podpisania dokumentów.Wiadomo tyle, że konflikt właścicieli powinien zostać rozwiązany w drugiej połowie marca , gdy dojdzie do licytacji (tzw. shoot-out - więcej o tej klauzuli TUTAJ ).- Po ostatnich rozmowach grupy mediacyjnej wszystko wskazuje na to, że konflikt między właścicielami Legii Warszawa zmierza ku końcowi. Co prawda żadne wiążące dokumenty nie zostały jeszcze podpisane, ale zwaśnione strony osiągnęły wstępne porozumienie. A to oznacza, że shoot-out w Legii jest coraz bliżej! Odbędzie się w drugiej połowie marca.- W budżecie na ten rok nie widziałem zwiększonych inwestycji na infrastrukturę. Struktura kosztów tak urosła, że jeśli nie awansujemy w przyszłym sezonie do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to możemy mieć poważny problem finansowy - powiedział Dariusz Mioduski w rozmowie z "Rzeczpospolitą".- Większość, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Leśnodorski.- Po ostatnich rozmowach grupy mediacyjnej wszystko wskazuje na to, że konflikt między właścicielami Legii Warszawa zmierza ku końcowi. Co prawda żadne wiążące dokumenty nie zostały jeszcze podpisane, ale zwaśnione strony osiągnęły wstępne porozumienie. A to oznacza, że shoot-out w Legii jest coraz bliżej! Odbędzie się w drugiej połowie marca.- Legia po awansie do Ligi Mistrzów ma kupę pieniędzy. I póki płaci, to na miejscu piłkarzy nie przejmowałbym się tym, co dzieje się na górze, w gabinetach prezesów - mówi Sylwester Czereszewski, były napastnik warszawskiej drużyny.