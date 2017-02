Therese Johaug nie będzie odwoływać się od dyskwalifikacji za doping

- Zdecydowaliśmy, że chcemy zakończyć już tę sprawę - powiedział agencji NTB. 16 września w organizmie Johaug wykryto niedozwolony środek dopingujący - steryd clostebol. Zakazana substancja miała znajdować się w kremie, którego trzykrotna medalistka olimpijska miała użyć na poparzone od słońca usta. Decyzja o zawieszeniu zapadła 18 października Johaug uważa karę za surową. Jak wielokrotnie podkreślała, nie była świadoma, że przyjęła steryd. Norweskie władze sportu zarzucają jej też nieuwagę.Z powodu dyskwalifikacji 28-letnia zawodniczka opuści rozpoczynające się 22 lutego mistrzostwa świata w Lahti. Będzie jednak mogła wystąpić w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku.- Zmagania w Korei Południowej to cel numer jeden Johaug - podkreślił Ernst.Zawodniczka od początku przekonywała, że jest niewinna, a lekarstwo zawierające niedozwolony steryd zaaplikował jej lekarz reprezentacji Norwegii - Zawsze dokładnie sprawdzam skład przepisywanych mi lekarstw, lecz tym razem kupił je i wręczył mi lekarz reprezentacji z 30-letnim doświadczeniem, więc jak mogłam kwestionować jego wiedzę. Ufałam mu stuprocentowo, ale mimo to jeszcze zapytałam, czy maść Trofodermin nie znajduje się na liście niedozwolonych preparatów. Otrzymałam odpowiedź, że nie, więc zaczęłam ją natychmiast stosować. Ulotkę z ostrzeżeniem wyrzuciłam do kosza, ponieważ była po włosku [doktor Fredrik Bendiksen miał ją zakupić we włoskiej aptece] - powiedziała w jednym z wystąpień Norweżka.Johaug ma w dorobku złoty medal olimpijski z Vancouver (2010) w sztafecie oraz wywalczone indywidualnie srebro i brąz igrzysk w Soczi (2014). Zdobyła również siedem tytułów mistrzyni świata oraz dwukrotnie triumfowała w klasyfikacji generalnej PŚ.