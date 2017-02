Premier League. Manchester City zmniejszył stratę do Chelsea

Pierwszą bramkę Borucowi w 29. minucie strzelił Raheem Sterling, który świetnie zamknął akcję przy lewym słupku, wykorzystał błąd obrońców i wpakował piłkę do siatki. Polak był bez szans. Podobnie jak przy drugiej bramce dla City. W 68. minucie Sterling zakręcił obrońcą na prawym skrzydle, wstrzelił piłkę w pole bramkowe, do piłki ruszył Sergio Aguero , trącił ją, ale do własnej siatki skierował ją próbujący interweniować Mings.Boruc zbyt wiele pracy w meczu nie miał, ale kilka razy wykazywał się refleksem. Przytomnie zatrzymywał strzały Davida Silvy, wygrał po jednym pojedynku jeden na jednego z Sane i Sterlingiem. Błędów się wystrzegał, bardziej zawiedli jego koledzy z obrony.Bournemouth nie wykorzystało okazji do tego, by uciec rywalom walczącym o utrzymanie. Po 25. kolejkach drużyna Boruca ma 26 punktów, tylko sześć więcej niż Hull, które zajmuje 18. lokatę, pierwszą zagrożoną spadkiem. Manchester City dzięki wygranej wskoczył na drugie miejsce. Wykorzystał potknięcie Chelsea , która zremisowała z Burnley, i do londyńczyków traci już tylko osiem punktów.