Wojciech Kowalewski dołączy do sztabu szkoleniowego Legii Warszawa

...po 20 latach znowu trafiam na Ł3, miło ??? https://t.co/mLAyaO7oiL — Wojciech Kowalewski (@apskowalewski) 13 lutego 2017

Były bramkarz Legii Warszawa i reprezentacji Polski wziął udział w poniedziałkowym treningu mistrzów Polski. To jednak nie koniec współpracy 39-latka z zespołem Jacka Magiery. Kowalewski ma na stałe dołączyć do pierwszego zespołu i pomóc Krzysztofowi Dowhaniowi w trakcie zajęć dla bramkarzy - poinformowała oficjalna strona Legii.Były reprezentant Polski, to niejedyne wzmocnienie sztabu szkoleniowego Jacka Magiery. Zespół medyczny wzmocnił Jan Szneider, który będzie wspierał Macieja Tabiszewskiego, głównego lekarza pierwszej drużyny oraz Michał Trzaskoma, nowy fizjoterapeuta.