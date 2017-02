PŚ w Pjongczangu. Przedolimpijska próba skoczni, ale nie formy

Łukasz Jachimiak

Kamil Stoch (Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta)

Adam Małysz wygrał próbę przedolimpijską, a rok później na igrzyskach w Nagano był 52. Kamil Stoch na rekonesans do Soczi nie pojechał, w tak słabej był formie, a z Rosji przywiózł dwa olimpijskie złota. Jakie znaczenie ma testowanie skoczni, na których co cztery lata odbywają się najważniejsze zawody? We wtorek o godz. 13 kwalifikacje w miejscu przyszłorocznych igrzysk, koreańskim Pjongczangu. Relacja na żywo w Sport.pl

Po raz ostatni próby przedolimpijskiej nie rozegrano w 1991 roku, na rok przed igrzyskami w Albertville. Wówczas w Courchevel było za ciepło i nie udało się zaśnieżyć skoczni. W kolejnych latach zawsze na około rok przed igrzyskami rozgrywano zawody na jednej z olimpijskich skoczni.



Tylko raz zdarzyło się, że zwycięzca takiego testu zdobył później złoty medal na igrzyskach. A i w tym przypadku nie na obiekcie, na którym odbyła się przedolimpijska próba. W 1993 roku Espen Bredesen był najlepszy w konkursie w Lillehammer na obiekcie K120, a rok później, w trakcie igrzysk, wygrał zawody na obiekcie K90. Na większej skoczni był drugi.



Oto zestawienie podiów z prób przedolimpijskich i z konkursów olimpijskich:



1993 rok, Lillehammer, K120:



1. Espen Bredesen



2. Takanobu Okabe



3. Andreas Goldberger



Podium IO na tym obiekcie:



1. Jens Weissflog



2. Espen Bredesen



3. Andreas Goldberger



Podium IO na K90:



1. Espen Bredesen



2. Lasse Ottesen



3. Diether Thoma



1997 r., Hakuba, K120:



1.



2. Noriaki Kasai



Podium IO w Nagano na tym obiekcie:



1. Kazuyoshi Funaki



2. Jani Soininen



3. Masahiko Harada



Podium IO na K90:



1. Jani Soininen



2. Kazuyoshi Funaki



3. Andreas Widhoelzl



2001 r., Salt Lake City, K120 drużynowo:



1. Japonia



2. Finlandia



3. Austria



K120 indywidualnie:



1. Adam Małysz



2. Wolfgang Loitlz



3. Kazuya Yoshioka



Podium IO drużynowo:



1.



2. Finlandia



Podium IO na K120:



1. Simon Ammann



2. Adam Małysz



3. Matti Hautamaeki



Podium IO na K90:



1. Simon Ammann



2. Sven Hannawald



3. Adam Małysz



2005 r., Pragelato, HS140:



1. Matti Hautamaeki



2. Michael Uhrmann



3. Thomas Morgenstern



HS140 drużynowo:



1. Austria



2. Słowenia



3. Niemcy



Podium IO w Turynie na HS140:



1. Thomas Morgenstern



2. Andreas Kofler







Podium IO drużynowo:



1. Austria



2. Finlandia



3.



Podium IO na HS106:



1. Lars Bystoel



2. Matti Hautamaeki



3. Roar Ljoekelsoey



2009 r., Vancouver, HS140:



1. Gregor Schlierenzauer



2. Wolfgang Loitzl



3. Matti Hautamaeki



drugi konkurs na HS140:



1. Gregor Schlierenzauer



2. Thomas Morgenstern



3. Ville Larinto



Podium IO na HS140:



1. Simon Ammann



2. Adam Małysz



Podium IO na HS106:



1. Simon Ammann



2. Adam Małysz



3. Gregor Schlierenzauer



2013 r., Soczi, HS106:



1. Gregor Schlierenzauer



2. Severin Freund



3. Andreas Kofler



drugi konkurs na HS106:



1. Andreas Kofler



2. Richard Freitag



3. Andreas Wellinger



Podium IO na HS106:



1. Kamil Stoch



2. Peter Prevc



3. Anders Bardal



Podium IO na HS140:



1. Kamil Stoch



2. Noriaki Kasai



3. Peter Prevc



Wnioski?



PŚ w Sapporo. "Kamil szybko uczy się na błędach. Uspokoił nas przed MŚ"



