PŚ w Pjongczangu. Stoch i spółka we wtorek sprawdzą obie olimpijskie skocznie

W Polsce będzie druga w nocy, gdy ruszy specjalna seria treningowa dla mężczyzn na tym z olimpijskich obiektów, na którym o pucharowe punkty będą teraz rywalizowały kobiety. Kilka godzin później, o 10 naszego czasu, a o 18 czasu lokalnego, najlepsi skoczkowie świata pojawiają się na obiekcie HS 140, by uczestniczyć w dwóch seriach treningowych i w kwalifikacjach.- Nie ma mnie tam, nie wiem jaki dokładnie plan ma nasza ekipa. Ale jeżeli jest ten dodatkowy trening, to raczej po to, żeby wszystkie ekipy skorzystały z możliwości przetestowania skoczni normalnej - mówi w rozmowie ze Sport.pl rzecznik prasowy kadry , Alicja Kosman. - Już się wcześniej mówiło, że będzie taka możliwość. Nawet jeśli początkowo nie było tego treningu w oficjalnym programie - dodaje.O tym, że mimo zmęczenia Polacy będą we wtorek skakać na dwóch skoczniach jest przekonany Rafał Kot. - Skakanie o godz. 10 i później od 18 sprawi, że to będzie męczący dzień, zwłaszcza że za zawodnikami weekendowe konkursy w Sapporo i wciąż jeszcze dokuczające im przyzwyczajanie się do innej strefy czasowej - mówi były fizjoterapeuta kadry. - Ale na pewno nikt nie zrezygnuje z możliwości stworzonej przez organizatorów. W Pjongczangu od teraz aż do igrzysk nie będzie przecież żadnych zawodów, to jedyna szansa, żeby poznać obiekty - dodaje.Jak duże znaczenie ma przedolimpijski rekonesans? - Bardzo duże. Zawodnicy tylko skacząc mogą wyczuć profile i razem z trenerami zawsze są w stanie znaleźć podobnie skonstruowane inne skocznie, na których później można trenować. Na pewno po tych kilku dniach w Pjongczangu będziemy wiedzieli, że podobne skocznie mają np. w Lillehammer. I z taką wiedzą będziemy mogli zaplanować na przyszły rok więcej zgrupowań w tym miejscu - kończy Kot.