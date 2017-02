Liga Mistrzów. W Madrycie specjalne środki ostrożności i... Maradona

Na trybunach ma zasiąść ponad cztery tysięcy fanów włoskiej drużyny, której zawodnikami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.Według informacji lokalnych mediów, do stolicy Hiszpanii wybiera się ponad tysięczna grupa fanów Napoli bez biletów wstępu na mecz, który przez organizatorów i policję został uznany za "imprezę podwyższonego ryzyka".Większość kibiców z Włoch w Madrycie spodziewanych jest w środę rano. Przybył już natomiast honorowy sympatyk ekipy z Neapolu - Diego Maradona. Ikona Napoli, który w karierze reprezentował też barwy głównego rywala "Królewskich" - Barcelony, ale i Sevilli, został zaproszony do Hiszpanii przez prezesa dawnego klubu Aurelio De Laurentiisa. Jak twierdzi jednak, również z szefem Realu Florentino Perezem łączą go przyjacielskie stosunki.Żeby dodać otuchy młodszym kolegom z Napoli słynny Argentyńczyk zamieszkał w hotelu, w którym zatrzyma się włoski zespół.Hiszpańskie media wyliczyły, że jako piłkarz gościł na Santiago Bernabeu pięciokrotnie i tylko raz wygrał, z Barceloną. Zdobył też jednego gola.Obok niego w loży honorowej ma zasiąść też m.in. włoski reżyser i scenarzysta Paolo Sorrentino, który za film "Wielkie piękno" w 2014 roku otrzymał Oscara dla najlepszego filmu obcojęzycznego.