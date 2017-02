Liga Mistrzów. Robert Lewandowski: Wszyscy czekają na ten mecz

Mistrzowie Niemiec przystąpią do starcia w Monachium podbudowani sobotnim wyjazdowym zwycięstwem w Bundeslidze nad FC Ingolstadt 2:0 - obie bramki zdobyli w ostatnich minutach (Chilijczyk Arturo Vidal i Holender Arjen Robben).- Wygrana w Ingolstadt była bardzo ważna, a teraz skupiamy się już na Lidze Mistrzów. Wszyscy czekają na spotkanie z Arsenalem, ale to będzie dla nas wielkie wyzwanie - powiedział Lewandowski, cytowany w poniedziałek na oficjalnej stronie Bayernu.28-letni napastnik nie ukrywa szacunku dla rywali. - Arsenal ma bardzo dobrych piłkarzy. Oni wiedzą, co znaczy grać w Lidze Mistrzów. My musimy skupić się na sobie. Jeśli zaprezentujemy swój styl, przeciwnik prawdopodobnie nie dostanie dużo szans. Musimy zagrać dobrze od defensywy do ataku - podkreślił polski piłkarz.Jaki jest plan Bawarczyków na spotkanie z "Kanonierami"?- Świetnie byłoby zdobyć co najmniej jedną bramkę i nie stracić żadnej. To byłby dla nas udany wieczór - zakończył Lewandowski.Początek środowego meczu w Monachium o godz. 20.45. Pierwsze spotkania 1/8 finału LM odbędą się w czterech terminach (po dwa dziennie) - 14 i 15 lutego oraz 21 i 22 lutego. Rewanże zaplanowano na 7/8 marca i 14/15 marca.