MŚ w biathlonie. Trzeci medal Dahlmeier, 25. miejsce Gwizdoń

Dahlmeier była druga w piątkowym sprincie, zwycięskim dla Czeszki Gabrieli Koukalovej, a dzień wcześniej wywalczyła złoto w sztafecie mieszanej.Srebro zdobyła w niedzielę Białorusinka Daria Domraczewa, a brąz - Koukalova. Czeszka miała pecha na pierwszym strzelaniu, gdy posłuszeństwa odmówił karabin. Przez to zdobywczyni Kryształowej Kuli w ubiegłym sezonie straciła kilkanaście cennych sekund.Dahlmeier zdobyła drugi w karierze złoty medal w konkurencji indywidualnej MŚ. Powiększyła też przewagę nad rywalkami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma 12 zwycięstw w cyklu, w tym pięć w trwającym sezonie.Znakomicie spisała się Domraczewa, która zajęła dopiero 27. miejsce w sprincie i miała do Dahlmeier minutę i 21 sekund straty. Bezbłędne strzelanie i bardzo dobry bieg pozwoliły jej awansować o 25 pozycji. Ostatecznie straciła do triumfatorki 11,6 s.Domraczewa dopiero w styczniu wznowiła starty w PŚ. Wcześniej pauzowała przez kilkanaście miesięcy - najpierw opuściła cały sezon 2015/16 z powodu przebytej wcześniej mononukleozy, a 1 października urodziła się córka jej i najbardziej utytułowanego biathlonisty w historii Norwega Ole Einara Bjoerndalena, który również startuje w Hochfilzen.Gwizdoń bardzo dobrze strzelała w niedzielnych zawodach - spudłowała tylko raz na 20 prób. Dzięki temu awansowała o 13 lokat z 38. pozycji w sprincie. Krystyna Guzik była 47., a Monika Hojnisz zajęła 51. miejsce.O godzinie 15 rozpocznie się rywalizacja mężczyzn na 12,5 km z udziałem Grzegorza Guzika (53. w sprincie). Po dwóch dniach przerwy walka o medale wznowiona zostanie w środę, gdy na 15 km ścigać się będą kobiety.1. Laura Dahlmeier ( Niemcy ) 28.02,3 (1 karna runda)2. Daria Domraczewa (Białoruś) strata 11,6 s (0)3. Gabriela Koukalova (Czechy) 16,6 (3)4. Irina Starych (Rosja) 35,9 (0)5. Justine Braisaz ( Francja ) 36,1 (1)6. Marie Dorin Habert (Francja) 36,3 (3)7. Kaisa Makarainen (Finlandia) 37,2 (1)8. Anastazja Merkuszyna (Ukraina) 48,5 (0)9. Celia Aymonier (Francja) 57,7 (2)10. Dorothea Wierer (Włochy) 1.02,9 (3)...25. Magdalena Gwizdoń (Polska) 1.52,6 (1)