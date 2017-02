Siatkówka. Earvin N'Gapeth znokautował rywala swoim atakiem! [WIDEO]

Sytuacja miała miejsce w lidze włoskiej . Modena wygrała z Monzą 3-2, ale w trakcie czwartego seta siatkarz gospodarzy dostał bardzo mocną piłką po zagraniu Francuza.Ngapeth od razu podszedł do rywala by sprawdzić, co się z nim dzieje. W tej sytuacji zainterweniował sztab medyczny, ale Serb ostatecznie wrócił do gry