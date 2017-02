PŚ w Sapporo. Kamil Stoch komentuje zwycięstwo

Zwycięstwo Kamila Stocha

Stoch powiększa przewagę w klasyfikacji generalnej

Polacy umacniają się na prowadzeniu

Maciej Kot z rekordem skoczni!

- Teraz wszystko działało dobrze, więc mogłem skakać znacznie lepiej - stwierdził Polak, który powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej.- Tak naprawdę nie boję się tego, że stracę żółtą koszulkę lidera. Nie obchodzi mnie zbytnio, czy ją będę miał, czy nie. Staram się cieszyć skokami. Wiem jak ciężko jest dotrzeć do miejsca, w którym teraz jestem i ile trzeba pracować, by utrzymać się na tym poziomie.W środę oraz w czwartek odbędą się kolejne konkursy w południowokoreańskim Pjongczangu, gdzie za rok odbędą się igrzyska olimpijskie. - Nie wiem nic na temat tej skoczni, nie byłem tam. To będzie ciekawe doświadczenie - stwierdził Stoch.W niedzielnym konkursie w Sapporo najlepszy okazał się Kamil Stoch Maciej Kot zajął 4. miejsce. Dawid Kubacki mimo wygrania kwalifikacji nie poradził sobie w konkursie i przegrał z loteryjnym wiatrem odpadając w pierwszej serii.Dzięki zwycięstwu Stoch powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej PŚ. Na drugie miejsce awansował Stefan Kraft, który wyprzedził Daniela Andre Tandego. Maciej Kot atakuje czwartą pozycję, a Piotr Żyła musi walczyć o utrzymanie miejsca w "10".Na prowadzeniu w klasyfikacji Pucharu Narodów umocnili się Polacy. Wyprzedzają drugich Austriaków o 445 punktów i są coraz bliżej historycznego triumfu.W sobotę Maciej Kot wygrał swój pierwszy konkurs Pucharu Świata w karierze (ex aequo z Peterem Prevcem), a w niedzielę pobił rekord skoczni w Sapporo! W kwalifikacjach skoczył aż 144 metry.