Liga koszykówki NCAA. 19 punktów Karnowskiego, Gonzaga w drodze po rekord

Środkowy z Torunia był w sobotę najlepszym strzelcem i zbierającym zespołu. Wyszedł w pierwszej piątce, grał 25 minut i popisywał się skutecznością. Trafił dziewięć z 13 rzutów za dwa punkty i jeden z dwóch wolnych. Zanotował także dziewięć zbiórek (siedem w obronie, dwie w ataku), asystę, przechwyt, stratę i dwa faule.Wyjazdowy mecz klasyfikowanej na pierwszym miejscu w ligowym rankingu Gonzagi z Saint Mary (numer 20) był według fachowców ostatnią przeszkodą dla Bulldogs na drodze do utrzymania miana jedynej niepokonanej drużyny w rozgrywkach.Spotkanie w McKeon Pavillon w kalifornijskiej miejscowości Moraga wywołało olbrzymie zainteresowanie. W końcu po raz pierwszy od 1955 roku i wizyty ekipy San Francisco z Billem Russellem przyjechał tu zespół numer 1 w rankingu. Na trybunach zasiadł komplet 3,5 tys. widzów.Był to najbardziej wyrównany mecz, jaki w tym sezonie stoczyła Gonzaga, wygrywająca zwykle różnicą kilkudziesięciu punktów. Po pierwszej połowie Bulldogs prowadzili 40:31, m.in. dzięki udanemu fragmentowi w jej końcowej części, wygranemu 17:2. W drugiej połowie utrzymali prowadzenie, nie pozwalając rywalom zbliżyć się bardziej niż na pięć punktów. Rolę Russella pełnił w zwycięskim zespole Karnowski , w ataku trudny do zatrzymania dla obrońców rywali, w obronie stanowiący zaporę nie do przebycia.- Było wiele szumu w związku z tym meczem. Wiedzieliśmy, że mamy tu przyjechać i grać agresywnie - skomentował Karnowski.W obecnych rozgrywkach mierzący 216 cm, 23-letni Polak jest drugim strzelcem (średnio 12,4 pkt) i zbierającym (5,7 zb.) bardzo zbilansowanej drużyny ze Spokane. Niedawno zapisał się w historii klubu, awansując na pierwsze miejsce klasyfikacji graczy z największą liczbą zwycięstw. Obecnie ma ich 126 przy zaledwie 13 przegranych. Dotychczasowy lider, Kanadyjczyk Kevin Pangos, z którym Polak grał w poprzednich sezonach, ma bilans 122-20.- On jest podmiotem w naszej grze. Niewielu jest w lidze akademickiej graczy takich jak Przemek. Jest wysoki, a potrafi znakomicie podawać. Poza tym z jego masą trudno go "przestawić" pod koszem. To znakomita ochrona naszej obręczy - powiedział o reprezentancie Polski trener Bulldogs Mark Few, który przed kilku laty specjalnie przyjechał do Legionowa, gdzie ligowy mecz z Polonią Warszawa w barwach Siarki Tarnobrzeg rozgrywał Karnowski, by namówić torunianina do gry w jego zespole.Karnowski wrócił w bieżących rozgrywkach do rywalizacji o punkty po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kręgosłupa i skomplikowanej operacji, którą przeszedł w USA w sylwestrową noc 2015 roku. I rozgrywa najlepszy sezon w karierze.Podobnie jak ekipa Gonzagi, jedyna niepokonana w lidze (26-0), dla której jest to najlepszy start w rozgrywkach w historii. Do końca sezonu regularnego pozostały jej cztery spotkania, w tym trzy na własnym parkiecie. Jeśli nie poniesie porażki, będzie 20. zespołem w historii NCAA, który zakończył rozgrywki z czystym kontem. Ostatnio w 2015 roku takim wyczynem popisały się Wichita State i Kentucky.