Tenis. Czy Agnieszka Radwańska wzięła potajemny ślub? To zdjęcie wywołało lawinę spekulacji

Na lewej dłoni Radwańskiej widać pierścionek, który przypomina nieco ślubną obrączkę. Internauci pytali najlepszą polską tenisistkę o to, czy jest to obrączka, ale nie dostali żadnej odpowiedzi O planowanym ślubie Radwańskiej z Dawidem Celtem, tenisistą i trenerem, wiadomo już od jakiegoś czasu. - Szykujemy się do ślubu, ale chcielibyśmy to zachować dla siebie. Tak jak udało nam się utrzymać najpierw to, że jesteśmy razem, a potem to, że się zaręczyliśmy. Byłam tym naprawdę zaskoczona, chociaż o zaręczynach rozmawialiśmy od dłuższego czasu - powiedziała Radwańska w grudniowej "Vivie".Polka po nieudanym występie w Australian Open - gdzie odpadła w II rundzie - od następnego tygodnia będzie rywalizować w turnieju WTA Qatar Open w Dausze. W pierwszej rundzie dostała wolny los, a w drugiej zmierzy się z Karoliną Woźniacką lub Kiki Bertens.