Małysz porozmawiał z młodym skoczkiem. Jego trener dla Sport.pl: Chłopak musi się ogarnąć.

"Musi się ogarnąć"

Sportowa postawa

Ostatnie mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym w amerykańskim Park City polskim kibicom będą kojarzyć się z ostrymi słowami Adama Małysza o jednym z ich bohaterów, a właściwie antybohaterów. Damian Kastelik został zdyskwalifikowany w konkursie indywidualnym, a w ,,drużynówce'' zniweczył wysiłek kolegów, bo zaliczył upadek w drugiej serii.Podejście młodziana do zawodów zdenerwowało Małysza, który wypunktował jego przewinienia na swoim profilu społecznościowym:"Dyskwalifikacja w konkursie indywidualnym to jego wina. Manipulował przy sprzęcie po kontroli na górze skoczni, doskonale wiedząc, że nie może tego robić. Upadek? Każdemu może się zdarzyć lecz lądując w ten sposób muszę być przygotowany, mięśnie muszą być napięte, a nie od niechcenia, jakby mi to zwisało" - pisał nasz wicemistrz olimpijski. W komentarzu pojawiły się też słowa: "lekceważy sobie resztę ekipy" czy "robi wszystko, by spierniczyć sobie karierę"O komentarz do sprawy poprosiliśmy trenera kadry juniorów Macieja Maciusiaka, który powiedział Sport.pl , że sprawa właściwie została miedzy dwoma panami wyjaśniona.- Wiem, że Dominik był z Adamem na rozmowie już tu, w Polsce - zdradził trener. Przyznał jednocześnie, że liczy na poprawę postawy 19-letniego sportowca. -Chłopak musi się ogarnąć - wyjaśnił krótko. - Dużo ludzi pracuje na jego sukcesy i szkoda, żeby to zmarnował - mówi z troską o podopiecznego Maciusiak.Sam skoczek w wywiadzie dla skijumping.pl oznajmił, że rozumie krytykę, ale jest mu przykro. - Nie mam żalu do Adama, ale nie spodziewałem się, że takie słowa mogą wypłynąć z ust mojego idola w moim kierunku. Zwyczajnie jest mi przykro, zwłaszcza, że wcześniej nie rozmawialiśmy na ten temat - powiedział Kastelik.-Może być na mnie zły, bo trochę zepsułem z tym lądowaniem. Ma prawo wypowiedzieć się na ten temat. Na pewno taka krytyka na całą Polskę dość mocno wpływa na psychikę - zakończył zawodnik kadry C.Z zimną wodą wylaną na głowę sportowca zgadza się jego trener i tłumaczy:- Upadek się zdarza, to nie chodziło o to - zaznacza nam Maciusiak, kładąc nacisk na ogólną postawę sportowca. - Te słowa były wypowiedziane w dobrej wierze. On ma dużo do stracenia, więc chwila refleksji, pomyślenie co robić dalej się przyda. Sezon trwa, a on ma szansę udowodnić, że warto na niego stawiać - opisuje.Młody reprezentant Polski ma dalej z kolegami z kadry trenować w Zakopanem.- Co prawda dziś go nie było, bo jest jeszcze trochę poobijany po konkursie w Park City, ale do końca sezonu mamy trenować normalnie. Musimy zobaczyć, że jest poprawa i możemy działać dalej - wyjaśnił trener.W kalendarzu młodych skoczków teraz m.in. zawody LOTOS Cup oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.