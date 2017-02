Primera Division. Neymar świętował urodziny na zamkniętej imprezie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Neymar on the ?????? pic.twitter.com/GiPiT10QqN — 101 Great Goals (@101greatgoals) 9 lutego 2017

Neymar zaprosił ponad 100 gości. W przeciwieństwie do imprezy z zeszłego roku ta była zamknięta - piłkarz wolał uniknąć wszędobylskich dziennikarzy. Doradził również gościom, by nie dzielili się zbytnio zdjęciami z tego wydarzenia Tak naprawdę Neymar obchodził urodziny... 3 razy. 4 lutego urodził się jego syn Davi Lucca. Druga odbyła się w niedzielę z przyjaciółmi, ale jego koledzy z Barcelony nie byli na niej obecni - przygotowywali się do meczu z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla (awansowali zwyciężając 3-2 w dwumeczu, Neymar był zawieszony). W środę świętował swoje urodziny oraz awans do finału już z kolegami z boiska.