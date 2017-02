Biegi narciarskie. Therese Johaug zdyskwalifikowana na 13 miesięcy za doping!

Johaug: jestem niewinna

Ogłoszona w piątek przez Norweską Konfederację Sportu długość kary oznacza, że Johaug będzie mogła wystartować w zimowych igrzyskach olimpijskich w PyeongChang (9-24 lutego 2018 ). Jest to możliwe, ponieważ długość dyskwalifikacji liczona jest od momentu wykrycia u Norweżki niedozwolonej substancji. Norweżka ma już zresztą za sobą treningi na południowokoreańskich trasach.Do rywalizacji w Pucharze Świata Johaug teoretycznie może wrócić już w listopadzie, ale i jej samej, i innym podmiotom, m.in. Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu (MKOl) i Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), przysługuje prawo odwołania od decyzji o 13-miesięcznej dyskwalifikacji. Natomiast już 22 lutego w fińskim Lahti rozpoczynają się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, w których Johaug oczywiście zabraknie.Oskarżyciele, czyli norweska komisja antydopingowa, która we wrześniu 2016 wykryła u Johaug zakazany steryd anaboliczny clostebol, uważała że wina nie jest aż tak wielka, by pozbawiać Johaug igrzysk. Komisja proponowała dla narciarki 14 miesięcy dyskwalifikacji z możliwych 48 miesięcy. Oskarżyciele (reprezentują ich Niels R. Kiar i Britha Rokenes) uważają, że Johaug jest winna zaniedbania, bo nie sprawdziła czy kupiony podczas zgrupowania we Włoszech lek Trofodermin, który - jak tłumaczy - zastosowała na oparzone słońcem usta, zawiera środki dopingujące. Ale na tym jej wina, zdaniem komisji antydopingowej, się kończy. Nie jest dopingowiczką, bo nie wzięła leku z zamiarem poprawy wyników.Johaug uważa, że w tym, co się stało, nie ma żadnej jej winy. Całą odpowiedzialność ponosi lekarz norweskiej kadry Fredrik Bendinsen, który kupił lek z clostebolem w jednej z aptek podczas zgrupowania w Livigno, zalecił Johaug stosowanie go, a dopytywany, czy można go brać, dał zapewnienie że w kremie nie ma nic zakazanego. Wprawdzie na pudełku z lekiem był znak: uwaga doping, ale Johaug nie pamięta, czy znak zauważyła. Pudełko wyrzuciła, zostawiła tubkę na której ostrzeżenia nie ma i stosowała według zaleceń lekarza. Jej adwokaci, Christian Hjort i pomagający mu Mikkel Toft Gimse uważają, że ich klientka jest niewinna. A jeśli już NIF dopatrzy się jakiegoś drobnego zaniedbania, to niech to przynajmniej będzie to kara proporcjonalna do przewinienia, a nie 14 miesięcy. Podobną strategię mieli obrońcy Marii Szarapowej w postępowaniu odwoławczym po wykryciu u Rosjanki meldonium. Wywalczyli wprawdzie skrócenie kary o dziewięć miesięcy, ale i tak pozostało 15 miesięcy dyskwalifikacji, więc trudno mówić o sukcesie.Johaug ma w dorobku złoty medal olimpijski z Vancouver (2010) w sztafecie oraz wywalczone indywidualnie srebro i brąz igrzysk w Soczi (2014). Zdobyła również siedem tytułów mistrzyni świata oraz dwukrotnie triumfowała w klasyfikacji generalnej PŚ.