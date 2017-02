Alpejskie MŚ. Lara Gut po upadku na treningu znalazła się w szpitalu

"Gut miała upadek na treningu slalomu. Jakich doznała obrażeń, ustalą lekarze w szpitalu do którego trafiła" - powiedziała rzeczniczka Szwajcarskiego Związku Narciarskiego.



Start Gut w slalomie do kombinacji jest w tej sytuacji wykluczony. W zjeździe, pierwszej części kombinacji, Szwajcarka uplasowała się na trzecim miejscu, za Włoszką Sofią Goggią i Słowenką Ilką Stuhec.



W pierwszej konkurencji MŚ 2017 Gut, aktualna wiceliderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zdobywczyni Kryształowej Kuli w sezonie 2015/16, wywalczyła brązowy medal w supergigancie i uchodziła za jedną z głównych kandydatek do zajęcia miejsca na podium w niedzielnym zjeździe.