Primera Division. Guido Albers: Barcelona obserwuje Ronalda Koemana

Jego byłym agentem jest Guido Albers, który w rozmowie z portalem "TuttoMercatoWeb" wypowiadał się na temat przyszłości Franka de Boera, jego obecnego klienta (niedawno został zwolniony z Interu Mediolan ). Gdy padło pytanie o plotkach łączących go z Barceloną Albers odpowiedział: - Wątpię, by tak się stało. Frank jest częścią historii Barcelony, ale myślę, że klub rozważa inne kandydatury. Na przykład Ronalda Koemana.Koeman grał w Barcelonie w latach 1989-1995. Wystąpił w 222 meczach i wygrał 10 trofeów. Był asystentem trenera w latach 1998-200. Później prowadził m.in. Valencię czy Southampton, a obecnie jest menedżerem Evertonu. "The Toffees" są niepokonani od siedmiu kolejek, wygrali pięć z tych spotkań. Obecnie zajmują 7. miejsce w tabeli Premier League - Myślę, że tak - powiedział Koeman w 2015 roku o to, czy chciałby poprowadzić "Dumę Katalonii". - Wszyscy wiedzą, co mnie łączy z Barceloną. Gdyby przydarzyła się taka okazja to bardzo chętnie bym z niej skorzystał.Luis Enrique otwarcie przyznaje, że nie wie, czy przedłuży umowę. - Nie mam wątpliwości, że prowadzę najlepszy zespół z najlepszymi piłkarzami, to najlepszy klub. Ale ta praca kosztuje mnie bardzo wiele i muszę wziąć to pod uwagę planując najbliższych kilka lat.