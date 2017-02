Szymon Kołecki zadebiutuje w profesjonalnej lidze MMA

Karta walk gali PLMMA 72:

To będzie już 72. w historii gala polskich mieszanych sztuk walki. "Od 10 lat myślałem o tym, aby stanąć w ringu, ale sprawy rodzinne i zawodowe powodowały, że nie mogłem się poważnie tym zająć. Teraz sytuacja się zmieniła, obowiązki zawodowe od kilku miesięcy nie kolidują z treningami, mogę w końcu zrealizować swoje marzenie" - powiedział PAP Kołecki.Jak dodał, jego program startowy obejmuje najbliższe 3,5 roku. W tym czasie planuje stoczyć kilkanaście walk."Chcę się spełnić w innej dyscyplinie. Dla mnie sport był, jest i zawsze będzie bardzo ważną częścią życia. Nadal, choć z mniejszymi obciążeniami, trenuję" - dodał były prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.Obok walki Kołeckiego i Trybały, podczas gali 4 marca Łomiankach , która będzie transmitowana "na żywo" przez jedną ze stacji telewizyjnych w kanale ogólnodostępnym, odbędzie się jeszcze kilka innych pojedynków."Cieszę się, że gala będzie transmitowana, mam nadzieję, że zapewnimy widzom świetną rozrywkę" - przyznał właściciel PL MMA Mirosław Okniński.O mistrzostwo wagi muszej (57 kg.): Piotr Kamiński (1-1) vs. Mikołaj Kałuda (0-1-2)O mistrzostwo wagi średniej (84 kg.): Marcin Naruszczka (18-5-1) vs. Costello van Stennis (7-1)93 kg.: Szymon Kołecki (0-0) vs. Dariusz Kazimierczuk (0-5)Marian Ziółkowski (15-5-1, 1 NC) vs. Dragan Pesic (11-5)84 kg.: Matt Horwich (29-25-1) vs. David Ramires (6-2)84 kg.: Mateusz Piskorz (10-3) vs. Leandro Bispo (5-2)84 kg.: Paweł Bolanowski (0-4) vs. Paweł "Trybson" Trybała (2-1)84 kg.: Wojciech Orłowski (6-8, 1 NC) vs. Wojciech Balejko (4-6)Krzysztof Gutowski (2-0) vs. Łukasz Ziółkowski (3-5)84 kg.: Karol Linowski (3-1) vs. Mihail Bureshkin (5-2)77 kg.: Michał Tarabańka (2-5) vs. Patryk Rogóż (9-4)70 kg.: Damian Matwiejczuk (3-3) vs. Piotr Niedzielko (3-6-1)57 kg.: Adrian Biniecki (0-3) vs. Igor Wojtas (5-4)120 kg.: Tomasz Bala vs. TBA