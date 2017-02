Kilka godzin rozmów i przełom w negocjacjach! Shoot-out w Legii coraz bliżej!

We wtorek o godz. 19 rozpoczęło się kolejne spotkanie mediacyjne, które miało na celu rozwiązać konflikt (więcej TUTAJ ) między Dariuszem Mioduskim, a Bogusławem Leśnodorskim i Maciejem Wandzlem. Rozmowy prowadzone przez przedstawicieli Polskiej Rady Biznesu (m.in. przez Wojciecha Kostrzewę i Mariana Owerkę) trwały blisko cztery godziny. Z naszych ustaleń wynika, że zakończyły się sukcesem.Co prawda żadne wiążące dokumenty nie zostały jeszcze podpisane, ale wszystko wskazuje na to, że zwaśnione strony osiągnęły wstępne porozumienie. Jest przełom! A to oznacza, że licytacja (tzw. shoot-out - więcej o tej klauzuli pisaliśmy TUTAJ ) się odbędzie. Ale raczej nie zgodnie z pierwotnym planem, czyli 27 lutego 3 marca , tylko dwa tygodnie później - w połowie marca . Dokumenty w tej sprawie mają zostać podpisane na początku przyszłego tygodnia.Przypomnijmy, że od października trwa otwarty konflikt właścicieli Legii. Zaczęło się od publikacji "Przeglądu Sportowego", w której Mioduski utyskiwał na złe zarządzanie klubem. Legia przeżywała wówczas zły okres po porażce 0:6 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, awanturze na trybunach i surowych karach od UEFA.Leśnodorski ostro skrytykował Mioduskiego. - Ma doradcę PR, który pobiegł do gazety - mówił na antenie Eleven. I dodał: - Źródłem naszych nieporozumień jest zaplecze finansowe. Darek nigdy nie dołożył do klubu złotówki. Od roku z Maćkiem dążę do tego, by znaleźć inwestora, dzięki czemu moglibyśmy walczyć z innymi klubami europejskimi. Nawet bez tego zdołaliśmy spłacić długi, choć wszystko, co zrobiliśmy, było obarczone sporym ryzykiem.Mioduski odpowiedział oświadczeniem, w którym przyznał, że złożył oficjalny wniosek o odwołanie zarządu spółki, i zapewnił, że zarzuty Leśnodorskiego nie są prawdziwe, a on wielokrotnie proponował podwyższenie kapitału Legii.Od tego czasu trwa otwarta walka o władzę - wzajemne przerzucanie się argumentami w prasie czy mediach społecznościowych oraz wojna na oświadczenia - która wygląda na to, że niebawem się zakończy. Że w ręce przedstawicieli PRB trafią w końcu dwie zalakowane koperty. Jedną - na zakup 40 procent udziałów Leśnodorskiego i Wandzla - złoży Mioduski. Drugą - na zakup 60 procent udziałów Mioduskiego - złożą Leśnodorski i Wandzel.