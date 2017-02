Puchar Niemiec. Bayern awansował do ćwierćfinału. Męczarnie w cieniu zakończenia kariery Lahma

Bawarczycy zdobyli zwycięską bramkę w 17. minucie, ale mieli wówczas trochę szczęścia. Po strzale Brazylijczyka Douglasa Costy piłka odbiła się od nogi jednego z obrońców, co zmyliło Koena Casteelsa. Belgijski bramkarz nie miał żadnych szans.Już w trakcie tego spotkania niektóre media, m.in. "Sport Bild" oraz telewizja Sky, poinformowały, że latem karierę piłkarską zakończy kapitan Bayernu Philipp Lahm. 33-letni mistrz świata z 2014 roku miał powiadomić klub o swojej decyzji, mimo że jego kontrakt obowiązuje do połowy przyszłego roku. Wtorkowe spotkanie było jego 501. w koszulce Bayernu.Tego dnia swój mecz przegrała ekipa FC Koeln, w której barwach cały mecz rozegrał Paweł Olkowski. Zespół z Kolonii uległ na wyjeździe Hamburgerowi SV 0:2.Do historycznego wydarzenia doszło w spotkaniu drugoligowej Arminii Bielefeld z występującym w roli gospodarza amatorskim klubem Astoria Walldorf (4. dywizja). Po 90 minutach był remis 1:1, więc konieczna była dogrywka. W 117. minucie gospodarze przeprowadzili czwartą zmianę, co jest w Niemczech dozwolone od niedawna.Ostatecznie to Arminia wygrała po rzutach karnych 5-4 (po 120 minutach też było 1:1) i zakończyła udane występy amatorów z Walldorf, którzy we wcześniejszych rundach wyeliminowali występujący w ekstraklasie zespół SV Darmstadt 98 oraz drugoligowe VfL Bochum.W czwartym wtorkowym meczu Borussia Moenchengladbach wygrała na wyjeździe z drugoligowym Greutherem Fuerth 2:0. Pozostałe spotkania tej rundy zostaną rozegrane w środę. W najciekawszym Borussia Dortmund Łukasza Piszczka podejmie Herthę Berlin Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się po zakończeniu wszystkich środowych meczów.