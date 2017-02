Serie A. Roma rozstrzelała Fiorentinę! Czyste konto Szczęsnego

Stołeczny zespół objął prowadzenie w 39. minucie. Daniele de Rossi popisał się świetnym podaniem do Edina Dżeko , a Bośniak nie zmarnował doskonałej okazji na zdobycie bramki. 13. minut po przerwie de Rossi dośrodkował z rzutu wolnego, a do piłki najwyżej wyskoczył Federico Fazio i strzałem głową trafił do bramki gości.W 75. minucie prowadzenie gospodarzy podwyższył Radja Nainggolan. Osiem minut później wynik spotkania na 4:0 ustalił Dżeko. Bośniak wykorzystał poważny błąd defensywy gości i nie zmarnował sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali.AS Roma z dorobkiem 50 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli. Traci cztery punkty do prowadzącego Juventusu, który w środę zagra na wyjeździe z Crotone.