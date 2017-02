Ligue 1. Czwarta w sezonie bramka Glika, wygrana AS Monaco

Glik trafił do bramki gospodarzy w 16. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Thomasa Lemara, obrońca reprezentacji Polski uprzedził bramkarza rywali i głową skierował piłkę do bramki. Niespełna cztery minuty później goście przeprowadzili kontratak, a 18-letni Kylian Mbappe wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Montpellier.Dwie minuty po przerwie gospodarze zdobyli bramkę kontaktową. Vitorino Hilton wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i strzałem głową zdobył bramkę. Zespół Montpellier, pomimo kilku dogodnych sytuacji, nie potrafił doprowadzić do wyrównania, choć od 88. minuty goście grali w osłabieniu po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce dla Jemersona.Dzięki temu zwycięstwu AS Monaco pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 55 punktów i ma trzy punkty więcej od Paris Saint Germain , które pokonało Lille 2:1.W innym wtorkowym spotkaniu Bordeaux pokonało na wyjeździe Caen 4:0. Z powodu urazu w kadrze meczowej gości zabrakło Igora Lewczuka.