Ekstraklasa. Matija Spicic zawodnikiem Wisły Kraków

To już drugi piłkarz, którego we wtorek pozyskała "Biała Gwiazda". Po południu ogłoszono, że niespełna 24-letni Francuz Hugo Videmont (skrzydłowy), występujący ostatnio w AC Ajaccio, podpisał półtoraroczny kontrakt z opcją przedłużenia o dwa lata.Spicic ur. się 24 lutego 1988 roku w Zagrzebiu, a naukę gry w piłkę nożną zaczynał w tamtejszych klubach - najpierw w NK Hrvatskim Dragovoljacu, a następnie w NK Zagrzeb. Potem był zawodnikiem Tawriji Symferopol, NK Istry 1961 Pula, Sibiru Nowosybirsk, Interu Baku, NK Osijek. Ostatnim klubem Spicica - przed przyjściem do Wisły - było Dinamo Tbilisi, z którym rozstał się pod koniec sierpnia 2016 r.Piłkarz, mierzący 177 cm, na ogół występował na lewej obronie, jednak w karierze grywał już też jako lewy pomocnik lub prawy bądź środkowy defensor.Po 20 kolejkach Wisła z dorobkiem 25 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli ekstraklasy. W pierwszym meczu ligowym w 2017 r. zmierzy się 11 lutego na własnym stadionie z Koroną Kielce