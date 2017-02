Ekstraklasa. Hugo Videmont nowym piłkarzem Wisły Kraków. Francuz pomoże drużynie?

- Videmont to klasyczny skrzydłowy, który z uwagi na to, że nieźle gra obiema nogami, bez problemu odnajduje się po obu stronach boiska. W przeszłości zdarzało mu się też prezentować swoje umiejętności w środku pola" - poinformowano na oficjalnej stronie Wisły, dodając, że jego atuty to m.in. szybkość, dynamika i niezły drybling.Dotychczas występował w drugiej lidze francuskiej - w barwach Clermont Foot 63 i AC Ajaccio. Łącznie w 120 meczach tych zespołów strzelił 10 goli i zanotował 9 asyst.Wcześniej Wisła pozyskała Bośniaka Semira Stilica, Hiszpanów Ivana Gonzaleza i Pola Lloncha, a także Jakuba Bartkowskiego i juniora Wojciecha Słomkę.Po 20 kolejkach ekstraklasy krakowski zespół z dorobkiem 25 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. W pierwszym tegorocznym meczu ligowym zmierzy się w sobotę u siebie z Koroną Kielce