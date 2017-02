Co dalej z Legią? We wtorek wieczorem kluczowe spotkanie mediacyjne

We wtorek o godz. 19 zaplanowane zostało kolejne spotkanie mediacyjne, które ma rozwiązać konflikt między Dariuszem Mioduskim, a Bogusławem Leśnodorskim i Maciejem Wandzlem. Rozmowy mają potrwać kilka godzin. Z naszych ustaleń wynika, że ich koniec najpóźniej zaplanowany został o północy.Jeśli do tego czasu obie strony nie dojdą do porozumienia co do warunków licytacji, nastąpi powrót do punktu wyjścia, a pat będzie się pogłębiał. Niewykluczone, że z dalszych rozmów wycofają się przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu (m.in. wiceprezesi zarządu Wojciech Kostrzewa i Marian Owerko), którzy prowadzą negocjacje między zwaśnionymi stronami.Dokumenty regulujące proces rozwodowy właścicieli Legii miały zostać podpisane dwa tygodnie temu, ale nie zostały. - Kwestie sporne są dwie. I od razu zaznaczam: są one dla mnie kluczowe, a z punktu widzenia Legii i jej dobra, fundamentalne, dlatego na pewno od nich nie odstąpię - mówił nam w zeszłym tygodniu Dariusz Mioduski.I od razu tłumaczył: - Po pierwsze nie zgadzam się i nigdy na to nie pozwolę, by moi wspólnicy wykupili mnie za pieniądze tego klubu. Nie po to budowałem wartość Legii, by teraz pozwolić ją finansowo niszczyć. Oczywiście, ta zasada dotyczy także mnie. Druga sporna kwestia to odpowiedzialność obecnego zarządu. Nie zgadzam się, aby w momencie wygrania przeze mnie licytacji, został on zwolniony z odpowiedzialności za wszystkie dotychczasowe działania. W każdej normalnej spółce taka odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki obowiązuje. Nie wiem, czego się obawiają i dlaczego zerwali negocjacje [Maciej Wandzel i Bogusław Leśnodorski], skoro według nich Legia jest tak dobrze zarządzana.Druga strona była zdziwiona wypowiedziami Mioduskiego. - Nic nie wiem o żadnym zerwaniu negocjacji. Zarówno struktura transakcji, jak i kwestia odpowiedzialności miały być dyskutowane na dwóch spotkaniach Komisji Mediacyjnej, które zaplanowane zostały w najbliższych dniach. Nie rozumiem czemu mają służyć takie medialne wrzutki, które szkodzą Legii i tylko utrudniają zakończenie negocjacji - mówił Bogusław Leśnodorski.Ostatecznie negocjacje nie zostały zerwane. Kluczowe rozmowy mają się odbyć we wtorek wieczorem. Jeśli obie strony konfliktu dojdą w ich trakcie do porozumienia, wciąż jest możliwe, że licytacja (tzw. shoot-out - więcej o tej klauzuli pisaliśmy TUTAJ ) odbędzie się zgodnie z planem, czyli 27 lutego