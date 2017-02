Premier League. Chelsea pokonała Arsenal w szlagierowych derbach Londynu

Eden Hazard joga muito.?? pic.twitter.com/0mc8PO5H1K — Angola Cuia (@angolafrases1) 4 lutego 2017

W pierwszych minutach spotkania częściej przy piłce byli zawodnicy Arsenalu. Nie byli jednak w stanie zagrozić poważniej bramce lokalnych rywali. Znacznie lepszą skutecznością w 13. minucie popisali się gospodarze. Diego Costa co prawda trafił w poprzeczkę, ale do piłki dopadł Alonso, który głową pokonał Petra Cecha. W tej sytuacji ucierpiał nieco Hector Bellerin, który próbując zapobiec stracie bramki został uderzony ręką przy wyskoku przez strzelca gola. Zawodnik "Kanonierów" zszedł z boiska, by skorzystać z pomocy medycznej, a po chwili został zmieniony.Chelsea złapała wiatr w żagle. W 19. minucie Costa ponownie próbował szczęścia, ale tym razem skończyło się na strzale w boczną siatkę bramki. Zespół gości przerywał akcje przeciwników nieprzepisowo, żółtą kartkę za faul na Hazardzie otrzymał Shkodran Mustafi. Arsenal usilnie próbował doprowadzić do wyrównania jeszcze przed przerwą. Czasem jednak podopiecznym Arsene'a Wengera brakowało celności, a kiedy indziej udanymi interwencjami popisywał się stojący w bramce "The Blues" Thibaut Courtois.Po rozpoczęciu drugiej połowy kibice gospodarzy wkrótce mieli kolejny powód do radości. W 53. minucie efektowną indywidualną akcją popisał się Hazard. Belg przebiegł niemal całą połowę boiska z piłką przy nodze, mijając po drodze kilku rywali. Oddał strzał w lewy dolny róg, Cech nie miał nic do powiedzenia. Trener Chelsea Antonio Conte wylądował zaś w ramionach siedzących w pierwszych rzędach fanów.W 78. minucie Courtois ponownie popisał się kunsztem, broniąc strzał Danny'ego Welbecka. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry zaprocentowała intuicja trenera Conte. Włoski szkoleniowiec wprowadził chwilę wcześniej Fabregasa w miejsce Hazarda. Hiszpan wykorzystał fatalny błąd Cecha i dostawszy piłkę od bramkarza, zdobył trzecią bramkę dla Chelsea, uderzając ślicznym lobem.W pierwszej minucie doliczonego czasu gry wynik ustalił strzałem głową Giroud, który wszedł do gry z ławki rezerwowych. W ostatnich sekundach spotkania po raz kolejny popisowo obronił Courtois."The Blues" zrewanżowali się rywalom za wrześniową porażkę. Wówczas Arsenal wygrał 3:0.Drużyna Conte, która od 20 listopada prowadzi w tabeli, ma 59 punktów. "Kanonierzy", którzy zanotowali w sobotę piątą porażkę ligową w tym sezonie, są jak na razie na trzecim miejscu z 47 pkt, ale pod koniec weekendu mogą pogorszyć swoją lokatę.W rozpoczętym o godz. 16 sobotnim spotkaniu przedostatniego w tabeli Hull City z czwartym Liverpoolem w wyjściowym składzie gospodarzy znalazł się Kamil Grosicki, który zadebiutował w ekipie "Tygrysów".W innych meczach 24. serii meczów Premier League Swansea City Łukasza Fabiańskiego zagra na wyjeździe z Manchesterem City, a AFC Bournemouth Artura Boruca w Liverpoolu z Evertonem. Kolejkę zakończy pojedynek broniącego mistrzostwa Leicester City (16. miejsce w tabeli) z Manchesterem United (6.).