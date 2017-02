Paweł Wszołek na celowniku klubu z Premier League. "Odbyły się pierwsze rozmowy"

Trener QPR zachwycony

Władze Queens Park Rangers długo się nie zastanawiały. Widząc rosnące zainteresowanie usługami Wszołka ze strony innych klubów niedawno zdecydowały się go wykupić z włoskiej Verony, z który był wypożyczony. Polak podpisał kontrakt do końca czerwca 2019 roku.Teraz angielskie media poinformowały, że Polaka u siebie widziałby Southampton. 12. zespół Premier League jest już ponoć po pierwszych rozmowach w sprawie transferu, do którego miałoby dojść podczas letniego okienka.- Paweł jest wspaniałym piłkarzem. Jestem absolutnie zachwycony tym, że skorzystaliśmy z tej opcji. Praca z nim sprawia mi radość każdego dnia. On ma świetną głowę do piłki . To niezwykłe uczucie dla trenera, gdy przychodząc do klubu nie do końca znasz umiejętności zawodnika, a potem widzisz jak znakomicie się rozwija. Nie mogę się doczekać widoku, gdy wraz z drużyną będzie rósł w siłę - mówił ostatnio o Wszołsku trener QPR, Ian Holloway.Wszołek zdobył dotychczas trzy bramki dla londyńskiego zespołu. Po 29 meczach QPR zajmuje 18. miejsce w tabeli Championship. Ma dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową i 26 straty do lidera.