Adam Małysz mocno zdenerwowany po mistrzostwach świata juniorów. Polak krytykuje podejście młodego skoczka

Tym razem Ma造sz nie by tak spokojny, jak do tego przyzwyczai. By造 skoczek w dosadnych s這wach skrytykowa post瘼owanie Dominika Kastelika. - By這 ju wielu takich utalentowanych skoczk闚, kt鏎zy przekre郵ili sobie przysz這嗆 w tym sporcie . Ale jak my郵i si o wszystkim wok馧 tylko nie o tym, co wa積e dla skoczka. Kto powie, 瞠 uwzi掖em si na niego, przecie upadek ka盥emu si zdarzy. Ale dyskwalifikacja w konkursie indywidualnym to te jego wina. Manipulowa przy sprz璚ie po kontroli na g鏎ze skoczni, przed skokiem, doskonale wiedz帷, 瞠 nie mo瞠 tego robi. Upadek podczas konkursu ka盥emu mo瞠 si zdarzy lecz l康uj帷 w ten spos鏏 musz by przygotowany, mi窷nie musz by napi皻e, a nie od niechcenia, jakby mi to zwisa這. Po prostu nie mog tego poj望 - napisa Ma造sz.Kastelik nie b璠zie dobrze wspomina tych mistrzostw. 19-latek zosta zdyskwalifikowany w konkursie indywidualnym, a w ,,dru篡n闚ce'' zniweczy wysi貫k koleg闚, bo zaliczy upadek w drugiej serii. Polscy juniorzy pr鏏owali odrobi strat oko這 30 punkt闚, ale 鈍ietne skoki Tomasza Pilcha, Bartosza Czy瘸 i Paw豉 W御ka pozwoli造 jedynie j zmniejszy do 4,4 pkt. -Konkurs dru篡nowy w Park City zako鎍zyli鄉y na pi徠ym miejscu, a moja mina m闚i wszystko. Jestem z造. Szkoda mi trzech ch這pak闚. Trzech, bo kolega Kastelik lekcewa篡 sobie reszt ekipy. Ch這pak ma talent, a robi wszystko, by spierniczy sobie karier - zauwa篡 zdenerwowany Ma造sz.Po takich s這wach legendy polskich skok闚 trzeba si wzi望 mocno do pracy, albo poszuka innego zaj璚ia.