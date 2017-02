Puchar Davisa. Australia i Francja już w ćwierćfinale

Australijczycy, którzy 28 razy sięgnęli po trofeum, na twardym korcie w Kooyong na przedmieściach Melbourne prowadzą 3:0 z Czechami, występującymi m.in. bez Tomasa Berdycha czy utytułowanego deblisty Radka Stepanka. Punkt na wagę wygranej zapewnili gospodarzom w grze podwójnej Samuel Groth i John Peers, triumfator niedawnego Australian Open w tej konkurencji, gdzie występował w parze z Finem Henrim Kontinenem.Z kolei Francuzi, ubiegłoroczni półfinaliści, zapewnili sobie już zwycięstwo nad Japończykami. Decydujący punkt w Tokio zdobyli otwierający światowy ranking deblistów Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut. W składzie miejscowych brakuje Keia Nishikorego.W pozostałych sześciu parach 1. rundy pojedynki deblowe odbędą się później w sobotę.Blisko odpadnięcia są ubiegłoroczni zwycięzcy - Argentyńczycy, którzy po pierwszym dniu przegrywają w Buenos Aires z Włochami 0:2. Gospodarze grają jednak bez bohatera ostatniego finału Juana Martina Del Potro, który znów zmaga się z kontuzją nadgarstka. Nie gra też argentyńska rakieta numer 2 - Federico Delbonis.Ekipie Italii do awansu brakuje jednego punktu, podobnie jak najbardziej utytułowanym - 32 triumfy - w historii tych rozgrywek Amerykanom, a także Serbom. W serbskiej reprezentacji zagrał w piątek w Niszu w meczu z Rosją Novak Djokovic. Były lider rankingu ATP na początku męczył się z Daniiłem Miedwiediewem. Przegrał pierwszego seta, kolejne dwa rozstrzygnął na swoją korzyść, a na początku czwartej partii rywal zasygnalizował kontuzję i opuścił kort kreczując.Wiele drużyn przystąpiło do meczów bez swoich największych gwiazd. Brytyjczycy muszą sobie radzić bez Andy'ego Murraya, Hiszpanie - bez Rafaela Nadala , a w zespole Szwajcarii zabrakło zarówno Rogera Federera , jak i Stanislasa Wawrinki.Występujący na zapleczu elity Polacy przegrywają w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0:2. Przed rokiem biało-czerwoni jedyny raz w historii wystąpili w Grupie Światowej, ale odpadli w 1. rundzie, ulegając w Gdańsku Argentyńczykom 2:3, a we wrześniu w meczu barażowym o utrzymanie się w elicie przegrali w Berlinie z Niemcami także 2:3.