Kamil Grosicki przejdzie do Hull City? Transfer bardzo blisko

Kamil Grosicki (FOT. KUBA ATYS)

Reprezentant Polski Kamil Grosicki przejdzie prawdopodobnie ostatniego dnia okienka transferowego do Hull City. Wszystko wskazuje na to, że pomocnik spełni swoje marzenia o przenosinach do ligi angielskiej.

#Grosicki sur le départ de @staderennais ? Aperçu ? l'aéroport de Rennes un jour de deadline. #mercato #ligue1 pic.twitter.com/v6BYOVmcwQ — Aurélien Renault (@aurelrnlt14) January 31, 2017



We wtorek dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Tomasz Włodarczyk poinformował, że Grosicki negocjuje transfer do Hull City. Anglicy mają zapłacić Rennes za polskiego piłkarza około 9 milionów euro.Kilka godzin później pomocnik widziany był na lotnisku w Rennes. W środę drużyna z Bretanii zmierzy się na swoim stadionie z Paris Saint-Germain w Pucharze Francji , dlatego obecność zawodnika na lotnisku zdaje się tylko potwierdzać wcześniejsze doniesienia o transferze.Grosicki był bliski przenosin do ligi angielskiej już latem ubiegłego roku. Wtedy jedną nogą był już w Burnley, ale przez zakulisowe gierki działaczy Rennes transfer upadł na ostatniej prostej, tuż przed zamknięciem letniego okienka.