Życie jak w Madrycie. Ciekawy przypadek Cristiano Ronaldo

Ronaldo wygrał w barwach Realu wszystko, co tylko mógł w klubowej piłce - mistrzostwo Hiszpanii (2012 r.), Puchar Króla (2011, 2014), Ligę Mistrzów (2014, 2016), Superpuchary Hiszpanii (2013) i Europy (2014, 2016), a także Klubowe Mistrzostwa Świata (2014, 2016). Do tego zapisał się w historii madryckiego klubu jako jego najlepszy strzelec, wyprzedzając takie legendy jak Raul, Alfredo di Stefano, Ferenc Puskas czy Hugo Sanchez. Wydawać by się mogło, że to wystarczy, by uzyskać od kibiców Los Blancos dożywotni kredyt zaufania. Ale madrycka publiczność szybko zapomina o sukcesach, zaś porażki pielęgnuje w pamięci wyjątkowo dbale. Ronaldo podczas swojej trwającej już osiem lat przygody z Realem, siłą rzeczy, miewał spadki formy, czasem krótsze, czasem dłuższe. Przy tych drugich kibice nigdy nie zdawali egzaminu z cierpliwości, kwitując każde nieudane zagranie Portugalczyka głośnymi gwizdami. I choć pucharów do klubowej gabloty przybywa, w dużej mierze także dzięki Ronaldo, gwizdy w trudnych momentach nie milkną.Gwiazdor ponownie usłyszał je w ostatnią niedzielę, gdy Królewscy podejmowali na Bernabeu Real Sociedad (3:0). Mimo dobrej gry , której następstwem była asysta przy bramce otwierającej wynik , a potem strzelenie gola na 2:0, Portugalczyk musiał się zmierzyć z nieprzychylną mu częścią madrytczyków. Nie pierwszy już raz nie wytrzymał kierowanych w jego stronę obelg i odpowiedział publice: "idźcie się pierd***ć, skur***yny", co uchwyciły kamery telewizji Cuatro. Ta mocna odpowiedź to nie tylko efekt kibicowskiej prowokacji, ale i narastającej od lat w Portugalczyku frustracji. Tak, frustracji, bo choć pragnie zostać najlepszym piłkarzem w ponad 110-letniej historii Realu Madryt, zdaje się, że nigdy nie będzie mógł liczyć na bezwarunkową miłość fanów Los Blancos. Prawda jest jednak taka, że Portugalczyk nie jest tu żadnym wyjątkiem, bo w oczach kibiców z Concha Espina bez względu na to, jak dużo osiągniesz i jak dużo dasz im radości, zawsze będziesz na cenzurowanym.W erze Galacticos przez szatnię Realu przewinęło się mnóstwo wielkich nazwisk. Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham czy Ronaldo, każdy z nich, w mniejszym lub większym stopniu, znalazł się w ogniu kibicowskiej krytyki. Przez pierwsze miesiące pobytu w stolicy Hiszpanii Zidane nasłuchał się prawdopodobnie więcej gwizdów niż wcześniej przez całą karierę. Odnalezienie się w nowym klubie, przywyknięcie do innej kultury gry nie przyszło do razu, czego nie potrafili zrozumieć zasiadający na Estadio Santiago Bernabeu fani. Za piłkarza, który kosztował Królewskich rekordowe na tamte czasy 76 milionów euro, oczekiwano natychmiastowej piłkarskiej asymilacji i bajecznych zagrań, po których ręce same będą składały się do oklasków. I choć te przyszły jeszcze w tym samym sezonie - pamiętny gol Francuza z woleja w dogrywce finału Ligi Mistrzów przeciwko Leverkusen - Zidane nigdy nie zapomniał, że łaska Bernabeu zawsze na pstrym koniu jeździła, jeździ i jeździć będzie. Pamięta o tym nawet teraz, jako trener madryckiego zespołu.- Na mnie też tu gwizdano, tak jak i na innych. Fani tutaj wymagają od piłkarzy bardzo wiele, dlatego jestem w stanie to zrozumieć, choć nie zawsze przychodzi mi to bez problemu. Granie na Bernabeu jest czymś wyjątkowym, Cristiano to wie i rozumie - mówił Zidane w październiku ubiegłego roku, broniąc Ronaldo po gwizdach, jakie ten usłyszał w trakcie ligowej potyczki z Athletikiem Bilbao.- Zawsze powtarzam, że nie zmienimy Bernabeu. Oni w ten sposób przywołują do porządku, biją na alarm i to czasami jest potrzebne. Ale w ciężkich chwilach, zamiast bycia jeb***mi, przydałoby się bardziej ich wsparcie - stwierdził po niedawnym meczu z Malagą, w trakcie którego Ronaldo i Danilo byli obrażani przez sympatyków Realu, Sergio Ramos. Występujący od blisko 12 lat w Madrycie Andaluzyjczyk również swoje z kibicami przeżył, i to mimo niesamowicie ważnych w historii klubu bramek w finałach Ligi Mistrzów w 2014 i 2016 roku oraz deklaracji, że chce być pochowany z flagą Realu. To właśnie on próbował ostudzić fanów dwa lata temu, gdy ci po porażce w El Clasico 1:2 kopali i rzucali butelkami w samochody wyjeżdżających ze stadionu Karima Benzemy, Garetha Bale'a i Jese. Ramos jako jedyny, wyraźnie zniesmaczony całą sytuacją, zatrzymał się przy wściekłych kibicach, otworzył okno i wdał się w dyskusję, próbując ich uspokoić. On, podobnie jak Zidane, doskonale rozumie temperamentność madryckich fanów i wie, że zadowolić ich może tylko dobra gra. Równocześnie chce prowadzić z nimi dialog.O tym, że łaska Bernabeu nie jest wieczna, najboleśniej w ostatnich latach przekonał się Iker Casillas. Cudowne dziecko madryckiej szkółki, które nie tylko święciło wielkie sukcesy z Realem, ale i stało się jednym z symboli odrodzenia hiszpańskiego futbolu reprezentacyjnego, z klubem swojego życia żegnało się w atmosferze ogromnego kibicowskiego podziału. "Kret", ten pseudonim przyległ do niego przez ostatnie sezony, co jak sam przyznał, zostawiło wielką zadrę w jego sercu . Oskarżenia Jose Mourinho, jakoby bramkarz wynosił z szatni informacje dotyczące taktyki i przekazywał je przyjaciołom w prasie, były początkiem końca kapitana Realu. Część fanów stanęła po stronie bramkarza, część opowiedziała się za trenerem.Utrata miejsca w składzie, która początkowo wynikała z kontuzji, zdawała się być chwilowa, ale nawet, gdy "The Special One" opuścił Madryt kilka miesięcy później, a jego miejsce zajął Carlo Ancelotti, Casillas do wyjściowego zestawienia nie wrócił - grywał głównie w Lidze Mistrzów, ligowe spotkania oglądając z perspektywy ławki rezerwowych. Gdy w końcu miejsce w jedenastce odzyskał, okazało się, że dawny błysk i niesamowity refleks gdzieś po drodze zatracił. Coraz słabsze występy i nie dostający szansy Keylor Navas tylko podsycały plotki o faworyzowaniu hiszpańskiego golkipera i wystawianiu go między słupkami za zasługi. Wyczytywane przez stadionowego spikera nazwisko Casillas na każdym domowym meczu Realu spotykało się z głośnymi gwizdami. W końcu konflikt zaszedł tak daleko, że sam zawodnik postanowił opuścić klub. Nie było pięknego pożegnania na stadionie pełnym kibiców i wystawionych trofeów zdobytych przez 16 lat gry w pierwszym zespole. Były łzy wzruszenia i smutku, ale nie na ogromnym Estadio Santiago Bernabeu, a w cichej salce konferencyjnej, na której pojawili się tylko ci, którzy swoją cegiełkę do upadku legendy dołożyli - madryccy dziennikarze.Losu Casillasa Ronaldo raczej nie podzieli, choć w ankiecie "AS-a" sprzed dwóch lat 50% kibiców opowiedziało się za sprzedażą Portugalczyka. Warto zwrócić uwagę na to, że przeprowadzona ona została po sezonie 2014/2015, który Real zakończył porażką na wszystkich frontach, przegrywając bój zarówno o mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla, jak i Ligę Mistrzów. Być może dziś na to samo pytanie fani odpowiedzieliby podobnie, ale w tym właśnie rzecz. Kierujący się emocjami południowcy o porażkach zapominają tak szybko, jak pojawiają się sukcesy. Tych, na których dzisiaj gwiżdżą, za kilka miesięcy mogą równie dobrze nosić na rękach i śpiewać im pochwalne pieśni. Jeśli w maju Królewscy będą świętować zdobycie 33. tytułu mistrza Hiszpanii (są ku temu na dobrej drodze), a 3 czerwca na Millenium Stadium w Cardiff ponownie sięgną po tytuł najlepszej klubowej drużyny w Europie, nikt o gwizdach nie będzie już pamiętał. Przynajmniej do czasu kolejnej porażki.