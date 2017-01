Fed Cup. Camila Giorgi ukarana za odmowę gry w reprezentacji

Dodatkowo na zawodniczkę zajmującą 74. miejsce w rankingu WTA nałożono grzywnę w wysokości 30 tysięcy euro.W czasie obowiązywania kary Giorgi nie będzie powoływania do reprezentacji Włoch, nie będzie mogła trenować z kadrą, nie otrzyma także "dzikiej karty" na majowy turniej Italian Open.Trener włoskiej tenisistki, jej ojciec Sergio przyznał, że jest zaskoczony decyzją, gdyż już wcześniej w imieniu córki wystąpił do włoskiej federacji z prośbą o zwolnienie jej ze startów w reprezentacji. Giorgi miała w tym czasie przygotowywać się do startu w Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie Giorgi jest trzecią Włoszką na liście rankingowej WTA. Na 21. pozycji jest sklasyfikowana Roberta Vinci, a na 47. Sara Errani.