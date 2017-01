Wyścigi konne. Va Bank w światowym rankingu

torpartynice.pl

Koń Va Bank (PRZEMEK WIERZCHOWSKI)

Po raz pierwszy w światowym rankingu The Longines World's Best Racehorse sklasyfikowany został koń trenowany w Polsce. Va Bank za zwycięstwo w gonitwie 61. Preis der Sparkassen Finanzgruppe (ex Spreti-Rennen, G3) otrzymał rating 116 i wyprzedził pokonanego wówczas w Baden Baden Potemkina (115), który później wygrał Prix Dollar (G2) i Premio Roma (G1)

W handikapie niemieckim Va Bank otrzymał GAG 98. Na czele znalazł się Protectionist - GAG 100, tuż za Va Bankiem sklasyfikowany został Potemkin - GAG 97,5.



Najlepszym koniem wyścigowym na świecie w 2016 r. był Arrogate (134) ze Stanów Zjednoczonych, który wygrał Breeders Cup Classic, pokonując faworyzowanego California Chrome (133). Na trzecim miejscu sklasyfikowana została klacz Winx (132) z Australii, a na czwartej pozycji uplasował się najlepszy europejski koń Almanzor (129) z Francji

