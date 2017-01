Ekstraklasa. Spektakularny transfer Legii? Oferta za napastnika z La Liga!

Tomas Necid już w Warszawie

Informację o zainteresowaniu Ekwadorczykiem potwierdziliśmy w klubie. - Caicedo? Monitorujemy sytuację od kilku tygodni. Już w pewnym momencie wydawało się, że jesteśmy blisko, ale do akcji wkroczył Villarreal. Teraz jesteśmy dalej, ale czas działa na naszą korzyść. Zaraz w tych dużych ligach zamyka się okno transferowe, to może być nasza szansa - usłyszeliśmy na Legii.Walka z Villarreal łatwa nie będzie. Klub z La Liga pilnie poszukuje napastnika, ponieważ grający tam Alexandre Pato przeniósł się ostatnio do chińskiego Tianjin Quanjian.Okno transferowe w Europie zamyka się 31 stycznia . W Polsce jest otwarte do końca lutego. Legia chce wypożyczyć Caicedo. Na pewno za niego zapłaci. Ale ważniejsze od kwoty odstępnego będzie to, jak kluby miedzy sobą podzielą pensje zawodnika.Caicedo w barwach Espanyolu rozegrał 74 spotkania. Zdobył w nich 22 bramki.W poniedziałek Legia oficjalnie potwierdziła transfer innego napastnika. Necid przeszedł testy medyczne, podpisał kontrakt i doleci do drużyny, która przebywa na zgrupowaniu w Hiszpanii.Mistrz Polski wypożyczył Necida z tureckiego Bursasporu na pół roku. Zapłaci 200 tysięcy euro. W umowie znajdzie się jednak opcja pierwokupu po sezonie. Jeśli szefowie stołecznego klubu zdecydują się na transfer definitywny, będą musieli dopłacić ok. 2 mln euro (byłby to transferowy rekord ekstraklasy).