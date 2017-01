Bundesliga świętuje największe zyski w swojej historii

Bayern na czele

Druga liga też na plusie

Lepsi od Premier League

Łącznie kluby wypracowały przychody w wysokości 3,24 miliarda euro i były o 23,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Trzynaście z osiemnastu klubów przekroczyło 100 mln euro przychodów. Tylko dwa kluby skończyły sezon pod kreską, reszta wypracowała zysk. W sumie zysk drużyn Budesligi wyniósł 206,2 mln euro.Największe przychody osiągnęły: Bayern Monachium - 626,8 mln euro i Borussia Dortumnd - 376,3 mln euro. Te dwa kluby razem wypracowały prawie jedną trzecią przychodów całej ligi.Skokowy wzrost przychodów Budesligi był możliwy dzięki wzrostowi wartości praw telewizyjnych ligi. Z tego tytułu kluby otrzymały 933,3 mln euro do podziału - o 200 mln więcej niż rok wcześniej.Ogromny wzrost wpływów przyniosły też transfery. Niemieckie kluby dostały za swoich piłkarzy 532,6 mln euro - 131 proc. więcej niż rok temu. Ta ostatnia wielkość nie poprawiła jednak znacząco zysków klubów, bo równocześnie kupiły one piłkarzy za 512 mln euro (w sezonie 2014/15 było to 373,6 mln euro).Najważniejszą wielkością pozytywnie wpływającą na bilans finansowy klubów Bundesligi jest trzymanie w ryzach wynagrodzeń zawodników. Stanowią one jedynie 32,6 proc. przychodów. To najniższy wskaźnik wśród wszystkich czołowych lig piłkarskich.Również druga liga niemiecka osiągnęła w poprzednim sezonie rekordowe przychody. Wyniosły one 608,3 mln euro. Było aż o 20,6 proc. większe niż w ubiegłym roku. Co więcej wszystkie osiemnaście klubów z drugiej Bundesligi wypracowało zysk.Jeśli chodzi o wypracowane przychody Bundesliga to druga piłkarska liga na świecie. Lepsze wyniki ma pod tym względem tylko Premier League - 4,1 mld euro (sezon 2014/15, bez przychodów z transferów). Natomiast jeśli chodzi o wypracowany zysk to liga angielska jest gorsza od Bundesligi. W sezonie 2014/15 kluby Premier League wypracowały 150 mln euro zysku.