"Szkoda prądu na tego gościa". Co Legia zrobi ze Steevenem Langilem?

Co dalej z Langilem?

- Chcę jak najszybciej zapomnieć o tym, co przeżyłem w Legii. Jesienią, po zrezygnowaniu z Besnika Hasiego, zostałem zupełnie zignorowany. Zarówno w klubie, jak i poza nim dotknął mnie problem rasizmu - wypalił Langil w rozmowie z belgijskim "Het Laatste Nieuws".Stołeczny klub zareagował na wypowiedź zawodnika. Ale zanim wydał oświadczenie do sprawy odniósł się Seweryn Dmowski (dyrektor klubu ds. mediów i public relations), który napisał na Twitterze, że słowa Langila to kłamstwo i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.- W związku z nieprawdziwymi oraz naruszającymi dobre imię Legii Warszawa wypowiedziami Steevena Langila dla belgijskiego dziennika "Het Laatste Nieuws", władze Klubu wszczęły postępowanie wyjaśniające w sprawie zachowania piłkarza - czytamy na oficjalnej stronie Legii. Sytuację krótko i dosadnie skomentował też Jakub Rzeźniczak. - Szkoda prądu na gościa który zagrał w Legii sześć spotkań - napisał o Langilu na Twitterze kapitan legionistów.Z naszych informacji wynika, że Legia kontaktowała się już z menedżerem piłkarza. Ten trzyma stronę zawodnika, a w klubie wszyscy są w szoku. Tym bardziej, że latem po podpisaniu kontraktu rozmawiano z Langilem i zapewniano go, że jeśli przytrafi mu się choćby najmniejszy incydent na tle rasistowskim, to będzie miał pełne wsparcie klubu (również prawne).Langil jak widać wsparcia od Legii nie potrzebował. Zaraz po powrocie do Waasland-Beveren (Legia wypożyczyła go tam do końca sezonu) wolał udać się do belgijskiej prasy, w której jednak ani słowem nie wspomniał o swoich imprezach, gdzie królowały wódka i szisza. Nie wspomniał też o słabej formie, którą latem i jesienią zaprezentował w Polsce.Teraz Legia wszczęła wobec niego postępowanie dyscyplinarne, a to oznacza, że Langil wezwany zostanie do Warszawy, by złożyć wyjaśnienia. Jeśli jego oskarżenia o rasizm okażą się bezpodstawne, klub będzie mógł skierować sprawę na drogę sądową.W tej chwili zapisy w kontrakcie pozwalają Legii ukarać Langila finansowo (kwota nie może przekraczać równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia). Dla piłkarza nie byłaby to pierwsza tego typu kara, bo podobną zastosowano jesienią po tym, jak w internecie zaczął publikować zdjęcia ze wspomnianych imprez.Kłęby dymu z sziszy, na stole alkohol - takie zdjęcia Langil zamieszczał na swoim koncie na Snapchacie w trakcie, gdy drużyna wracała z Dortmundu po przegranym 4:8 meczu z Borussią.- Mnie nie interesuje, czy to była szisza, czy coś innego. Interesuje mnie sam fakt. To że drużyna była na wyjeździe, a ktoś inny w tym czasie robił to, co robił. To nie miało się prawa wydarzyć - w Sport.pl komentował Jacek Magiera.- Czy Langil jest skreślony? Nie, dlaczego? Przecież to jest młody chłopak, ma dopiero 28 lat. Każdy popełnia błędy. Nie tacy zawodnicy je popełniali. Ale popełnić błąd, to jest jedno, wyciągnąć wnioski - drugie, a coś z tym zrobić - trzecie. Na dziś Langil jest na etapie wyciągania wniosków. Co będzie dalej? Zobaczymy - dodawał trener.Jeden wybryk Magiera piłkarzowi wybaczył, ale potem były następne, kolejne imprezy. Recydywa - już niewybaczalna - która przekreśliła jego przyszłość w Legii.Langil do Warszawy trafił latem Waasland-Beveren. Mistrzowie Polski wykupili go z belgijskiego klubu za pół miliona euro, podpisali trzyletni kontrakt. W sumie piłkarz wystąpił w 12 meczach Legii, zdobył jedną bramkę.