Ekstraklasa. Lechia wypożyczyła Ariela Borysiuka z QPR

Borysiuk trafił do Lechii latem 2014 roku z rosyjskiej Wołgi Niżny Nowogród. W barwach gdańskiego klubu rozegrał przez 1,5 roku 54 ligowe mecze, w których strzelił dwa gole. Co prawda ten defensywny pomocnik miał kontrakt z gdańskim klubem do 30 czerwca 2020 roku, ale w styczniu 2016 roku został kupiony przez Legię Warszawa . Po zdobyciu w czerwcu ze stołecznym zespołem mistrzostwa Polski Borysiuk związał się trzyletnią umową z Queens Park Rangers.W 17. obecnie drużynie Championship (to drugi poziom angielskich rozgrywek) występuje również reprezentant Polski Paweł Wszołek.W QPR Borysiuk rozegrał 11 ligowych oraz jedno pucharowe spotkanie. Lechia nie tylko wypożyczyła tego zawodnika do końca sezonu, ale zapewniła sobie również prawo jego pierwokupu.To pierwszy piłkarz pozyskany przez wicelidera ekstraklasy, który do 29 stycznia przebywać będzie na zagrupowaniu w Turcji, w przerwie zimowej. Wcześniej gdańszczanie skrócili wypożyczenie z drużyny 2. Bundesligi Arminii Bielefeld Michała Maka oraz wypożyczyli do końca sezonu do Śląska Wrocław serbskiego pomocnika Aleksandara Kovacevica.