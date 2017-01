Białoruski sztangista Chadowicz zdyskwalifikowany na cztery lata

Chadowicza ukarano za manipulowanie próbką moczu podczas badań antydopingowych przed igrzyskami olimpijskimi w Rio de Janeiro. Federacja IWF nie ujawniła, w jakich okolicznościach doszło do wykrycia oszustwa białoruskiego zawodnika.Przed zawodami na olimpijskim pomoście w Rio Chadowicz uważany był za kandydata do zdobycia medalu, a tymczasem bez żadnych wyjaśnień został wycofany z rywalizacji w wadze 62 kg.Okres jego zawieszenia "biegnie" od 29 lipca 2016 roku.Trzy lata temu podczas ME w Tel Awiwie Białorusin zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Bułgarem Iwajło Filewem.Dwa tygodnie temu oficjalnie poinformowano o czteroletniej dyskwalifikacji Adriana Zielińskiego, mistrza olimpijskiego z Londynu w kat. 85 kg. Pozytywny wynik dało badanie próbki pobranej 1 lipca 2016. W organizmie zawodnika wykryto nandrolon. Informację ujawniono 12 sierpnia , w trakcie igrzysk w Rio. Zieliński został usunięty z reprezentacji. Cztery dni wcześniej, badanie przeprowadzone już w Brazylii wykazało stosowanie nandrolonu także przez jego młodszego brata, mistrza Europy Tomasza. Obaj wciąż zapewniają o swojej niewinności. Postępowanie w sprawie Tomasza prowadzi Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów i nie zapadła jeszcze żadna decyzja.