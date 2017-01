Siatkówka. Sebastian Świderski: Gracze, którzy zaufają De Giorgiemu wspinają się na wyżyny

Jakie największe wyzwanie stoi przed klubem, który nie tylko w poprzednim, ale także w tym sezonie poprzez zwycięstwo w Pucharze Polski, odniósł sukces?

Nominacja Ferdinando De Giorgiego na trenera reprezentacji Polski oznaczała brak możliwości pracy w innym zespole. W związku z tym kędzierzyński klub zmuszony będzie do znalezienia nowego szkoleniowca. Prezes ZAKSY, Sebastian Świderski, potwierdził, że już rozpoczęto szukanie następcy Włocha.- Sport polega na tym, żeby ciągle walczyć, nieustannie się udoskonalać, zwiększać swoje umiejętności i pokonywać swoje słabości, a także kolejnych przeciwników. Poprzedni rok pokazał, że byliśmy zespołem, który praktycznie dominował w krajowych rozgrywkach. Niestety, przegraliśmy wtedy Puchar Polski, co pokazało nam, jak silna i wyrównana jest PlusLiga . W trwającym sezonie na pewno będzie dużo trudniej, ponieważ występujemy w Lidze Mistrzów, co jest dla nas jeszcze większym wyzwaniem. Mamy na uwadze to, że czasu do przygotowania się jest coraz mniej, a dla niektórych zawodników jest to debiutancki sezon na europejskich parkietach.- Każdy mecz czy sezon jest inny, więc nikt nie rozpamiętuje tego, co było w zeszłym roku. Rzecz jasna zapisaliśmy się na kartach historii, ale teraz nikt z tego powodu nie odda nam punktów za darmo. Musimy podchodzić tym bardziej skoncentrowani do każdego pojedynku, ponieważ nasi rywale działają w tej chwili w myśl zasady "bij mistrza" i chcą pokonać naszą drużynę. Poza tym trener De Giorgi został selekcjonerem reprezentacji Polski i wielu młodych siatkarzy chce się mu pokazać z jak najlepszej strony, by zaskarbić sobie sympatię szkoleniowca kadry.- Przede wszystkim dwa i trzy lata temu ZAKSA była zupełnie innym zespołem. Kiedy przyszedł do naszego klubu drużyna została zbudowana de facto od podstaw według wytycznych, które przedstawił. To jest od początku do końca jego zespół, więc raczej nie można tu mówić o postępie, ale o procesie rozwoju całego teamu i klubu. Wprowadził wiele niuansów, o których wcześniej się nie mówiło, a które teraz się sprawdzają. Widać z resztą, że gracze, którzy mu zaufali, wspinają się na wyżyny swoich umiejętności. Dwa lata temu nikt nie słyszał o Benjaminie Toniuttim czy Samie Deroo, a stali się oni zawodnikami, którzy w tym momencie są na ustach całej siatkarskiej Europy.- Przede wszystkim jest to zadanie dla trenera i sztabu szkoleniowego, który musi żyć w ciągłym przekonaniu, że walczy o najwyższe cele. Chodzi o głód siatkówki i nieustanne pragnienie zwycięstw. Wiele zależy też od atmosfery w zespole i tego, jak drużyna ze sobą współpracuje, jak się razem czuje i czy w środku są jakiekolwiek zgrzyty. Od zdobycia mistrzostwa w zeszłym roku kontynuujemy naszą dobrą passę wygraniem Pucharu Polski. Nie zamierzamy tego zmieniać.- Przede wszystkim równą grą. Nie ukrywam, że po Pucharze Polski byłem bardzo zaniepokojony naszym wyjazdem do Moskwy. Byli sportowcy zdają sobie sprawę z tego, że najwyższy poziom adrenaliny i formy miał przyjść na finał wrocławskiego turnieju, więc teoretycznie trudno się zmobilizować, by dwa dni później zagrać jeszcze lepiej. Drużyna pokazała jednak, że w tak trudnych momentach potrafi się zmotywować, poprzez zwycięstwo za trzy punkty udowadniając, że ma bardzo duży charakter i serce do walki.- Rzeczywiście, oba stwierdzenia są prawdziwe. Już teraz zaczęliśmy poszukiwania nowego trenera, rozmowy trwają. Szukamy optymalnej dla nas opcji i mamy kilka ciekawych kandydatur. Z kilku trenerów musieliśmy zrezygnować, ponieważ nie bylibyśmy w stanie sprostać wymaganiom finansowym - zarówno trenera, jak i rekomendowanych przez niego zawodników. Pamiętamy o tym, że każdy szkoleniowiec chce stworzyć własny zespół, więc działamy tak, by spełnić oczekiwania obu stron. Chcemy drużyny, która będzie kontynuowała zwycięską passę ZAKSY.- To prawda, kilku zawodników ma już podpisane kontrakty, więc raczej nie pozwolimy sobie na rewolucję takich rozmiarów, jak dwa lata temu. Na pewno jednak jakieś ruchy nastąpią, szczególnie ze względów finansowych.- Następca trenera De Giorgiego przede wszystkim ma być sobą - nie może wzorować się na kimś innym. Oczywiście, każdy z nas chciałby, by był to trener, który odnosi sukcesy. Szkoleniowiec ma mieć swoją osobowość, pomysł na drużynę i ludzi, z którymi chce współpracować, a także pragnienie ciężkiej pracy. Ten ostatni aspekt jest bardzo ważny, bo nasza ekipa wielokrotnie pokazała, że chce się uczyć, i że treningami potrafi się bawić.- Trener, który prowadzi drużynę, a osobowość, która udziela się w mediach, to dwa różne oblicza danej osoby. Wskazywałem Jakuba Bednaruka jako jednego z polskich szkoleniowców, który robi naprawdę dobrą robotę. Myślę, że jest on młodym trenerem, który chce się rozwijać i zapewne za jakiś czas będzie pukał do drzwi takich klubów, jak ZAKSA, ale także do reprezentacji. Nie można jednak zapominać w tym wszystkim choćby o Andrzeju Kowalu, który na swoim koncie ma sukcesy nie tylko na krajowych parkietach, ale również międzynarodowych. On także udowodnił, że potrafi zwyciężać.- Oskar ostatnio zmienił swoje podejście do sportu i stał się bardziej asystentem niż statystykiem. W tej chwili jest analitykiem, umysłem ścisłym. Bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, która zespołowi jest bardzo potrzebna. Siatkówka to moje hobby i moje życie, więc chciałbym kontynuować zabawę tym sportem. Czy to będzie trenerka, czy jakaś inna forma, to tego jeszcze nie wiem. Na razie jestem na stanowisku, na które wskazała mnie Rada Nadzorcza ZAKSY i staram się wypełniać moje obowiązki jak najlepiej.- Na ten moment na pewno nie. Łączenie funkcji jest bardzo czasochłonne, tym bardziej z zespołem, który ma walczyć o mistrzostwo kraju i o Final Four Ligi Mistrzów. Mogę jednak obiecać, że do końca tego sezonu Ferdinando De Giorgi pozostanie trenerem ZAKSY.