Liga Mistrzów FIBA. Stelmet BC zagra w 1/8 finału Pucharu Europy

W LM FIBA uczestniczyło 40 zespołów podzielonych na pięć grup. Awans do play off wywalczyły 24 zespoły. Nie ma w tym gronie Stelmetu BC i Rosy Radom (zajęła 8 miejsce w gr. C i odpadła z dalszej pucharowej rywalizacji).W Pucharze Europy znalazło się osiem drużyn z LM (jedna z piątej lokaty z najgorszym bilansem, pięć z szóstych miejsc i dwie z siódmych): Telenet Oostenda (5D), Cibona Zagrzeb (6D), Muratbey Usak (6C), Ironi Nahariya (6A), CSM CSU Oradea (6B), Proximus Spirou Charleroi (6E), Stelmet BC Zielona Góra (7E), Kataja Basket (7B).Utworzą one pary 1/8 finału z czołowymi ośmioma zespołami PE po drugiej fazie rozgrywek.W Lidze Mistrzów osiem ekip z najlepszym bilansem (zwycięzcy pięciu grup i trzy z najlepszym bilansem z drugich miejsc): AS Monaco, ASVEL Lyon-Villeurbanne, Banvit Bandirma (z Damianem Kuligiem w składzie), Besiktas Stambuł, Iberostar Teneryfa, Le Mans Sarthe, Neptunas Kłajpeda i Sidigas Avellino jest już pewnych udziału w 1/8 finału.Pozostałych 16 uczestników play off, sklasyfikowanych w rankingu na pozycjach 9-16 oraz 17-24, walczyć będzie o prawo udziału w 1/8 finału systemem "mecz i rewanż" (7/8 lutego i 21/22 lutego). W tym gronie jest m.in. zespół Pinar Karsiyaka z reprezentantem Polski Mateuszem Ponitką. Losowanie pre play off Ligi Mistrzów odbędzie się 27 stycznia