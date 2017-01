El. MME. Dania, Finlandia, Gruzja, Litwa i Wyspy Owcze rywalami Polaków

PAP

Mecz młodzieżówek Polski i Węgier na Arenie Lublin obserwowało blisko 8,5 tys. widzów. Wśród nich byli m.in. Zbigniew Boniek, Adam Nawałka czy Jacek Bąk. Towarzyskie spotkanie było nie tylko testem dla podopiecznych Marcina Dorny, ale też Lublina jako gospodarza przyszłorocznych... (JAKUB ORZECHOWSKI)

Polscy piłkarze poznali w czwartek rywali w eliminacjach mistrzostw Europy drużyn do lat 21, które w 2019 roku odbędą się we Włoszech. Do grupy C oprócz biało-czerwonych trafiły reprezentacje: Danii, Finlandii, Gruzji, Litwy i Wysp Owczych.

Bezpośredni awans do turnieju uzyska dziewięciu zwycięzców grup. Cztery najlepsze zespoły spośród tych, które zajęły drugie miejsca utworzą dwie pary barażowe. Ich triumfatorzy także pojadą do Włoch.



W czerwcu w Polsce odbędą się MME 2017.



Grupy eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy drużyn do lat 21:



Grupa 1: Czechy, Chorwacja, Grecja, Mołdawia, Białoruś, San Marino



Grupa 2: Hiszpania, Słowacja, Islandia, Albania, Estonia, Irlandia Północna



Grupa 3: Dania, Polska, Finlandia, Gruzja, Litwa, Wyspy Owcze



Grupa 4: Anglia,



Grupa 5:



Grupa 6: Szwecja,



Grupa 7: Serbia, Austria, Rosja, Macedonia, Armenia, Gibraltar



Grupa 8: Portugalia, Szwajcaria, Rumunia, Walia, Bośnia i Hercegowina, Liechtenstein



Grupa 9:



