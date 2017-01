Zamieszanie ze sparingiem Legii. Mistrz Polski jednak zagra z Zenitem

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że planowany od dawna sparing Legii z Zenitem nie dojdzie do skutku. Zamieszanie dotyczyło daty sparingu. Pierwotnie obie drużyny miały spotkać się w sobotę, ale Rosjanie koniecznie chcieli przenieść mecz na niedzielę.Na to Legia zgodzić się nie chciała. Już nawet znalazła sobie nowego sparingpartnera (mołdawską Dacię Kiszyniów), ale ostatecznie Zenit zmienił zdanie i przyjął propozycję gry kontrolnej w sobotę (godz. 18).Dla Legii to nie pierwszy sparing z Zenitem w ostatnich latach. Mierzyła się z nim także dwa lata temu podczas zimowego zgrupowania w Turcji. Przegrała wówczas 2:3, a gole dla mistrzów Polski strzelali Michał Kucharczyk i Orlando Sa.Tej zimy mistrzowie Polski rozegrali już trzy sparingi. Na początek przegrali 1:2 z Arminią Bielefeld, a potem bezbramkowo remisowali z Grasshoppersem Zurych i koreańskim Ulsanem Hyundai FC.Legia zainauguruje rundę wiosenną 11 lutego meczem z Arką Gdynia , pięć dni później zmierzy się z Ajaksem Amsterdam w pierwszym spotkaniu 1/16 finału Ligi Europy.