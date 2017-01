Australian Open. Serena Williams w finale, o tytuł zagra z siostrą

Wiceliderka światowego rankingu i 79. w tym zestawieniu Lucic-Baroni wcześniej zmierzyły się dwukrotnie. Oba pojedynki wygrała Amerykanka, ale oba miały miejsce... 19 lat temu.35-letnia Williams w drodze do sobotniego finału nie straciła seta. Obecnie walczy o rekordowy, w liczonej od 1968 roku Open Erze, 23. tytuł wielkoszlemowy w singlu. Dzięki ubiegłorocznemu triumfowi w Wimbledonie zrównała się pod tym względem ze słynną Niemką Steffi Graf. W Melbourne dotychczas świętowała sukces sześciokrotnie (2003, 2005, 2007, 2009-10, 2015). W finale poprzedniej edycji przegrała z Angelique Kerber. To właśnie Niemka polskiego pochodzenia odebrała jej jesienią tytuł pierwszej rakiety świata.Młodsza o rok Chorwatka wyrównała swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie. Poprzednio miało to miejsce w Wimbledonie w... 1999 roku.Siostry Williams w wielkoszlemowym finale spotkają się po raz dziewiąty.