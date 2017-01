Puchar Hiszpanii. Sensacja! Real Madryt odpadł w ćwierćfinale

Real do rewanżu z Celtą przystąpił bardzo osłabiony plagą kontuzji. W meczu nie mogli wystąpić m.in. Gareth Bale, Luka Modrić, Pepe, Raphael Varane, James Rodriguez i Dani Carvajal. Mimo problemów kadrowych "Królewscy" mecz rozpoczęli bardzo intensywnie. Zamknęli rywala na jego połowie.W 26. minucie goście z Madrytu powinni prowadzić jednak piłkę po strzale Cristiano Ronaldo na poprzeczkę sparował Sergio. Z instynktownej dobitki Portugalczyk trafił w słupek. Zdobywca Złotej Piłki za rok 2016 w pierwszej połowie był jednym z najsłabszych zawodników na boisku. Często upadał na murawę, wdawał się w niepotrzebne dryblingi i podejmował złe decyzje.Jałowość w ataku faworyta wykorzystała Celta. Tuż przed przerwą Danilo wpakował piłkę do własnej siatki. Brazylijczyk został nabity futbolówką, która odbiła się od interweniującego Kiko Casilli.Zdobyta bramka wyraźnie zmotywowała gospodarzy. Celta zaczęła walczyć w obronie jeszcze zacieklej, co okazało się kluczowe w kontekście awansu do półfinału. Real cały czas rozbijał się o jej defensywę. Nie pomogły zmiany Zinedine Zidane'a, który do boju posłał Alvaro Moratę i Lucasa Vasqueza. Pod bramką Sergio wciąż brakowało liderowi La Liga potrzebnej dokładności. Nawet piękna bramka Cristiano Ronaldo z rzutu wolnego nie zmieniła wiele.Cierpiący w ataku Real ponownie kontrą zaskoczyła Celta. Daniel Wass płaskim strzałem z 16-metrów pokonał Kiko Casillę. Na pięć minut przed końcem meczu "Królewscy" potrzebowali dwóch goli do awansu. Stać ich było tylko na trafienie Lucasa Vasqueza. Po emocjonującej końcówce z sensacyjnego awansu cieszyli się gospodarze.W czwartek rewanżowy pojedynek 1/4 finału rozegra Barcelona, która w pierwszym spotkaniu pokonała na wyjeździe Real Sociedad San Sebastian 1:0. Wcześniej awans do półfinału zapewniły sobie dwie inne drużyny: Atletico Madryt i Alaves.