LM siatkarek. MKS Dąbrowa Górnicza przegrała z Fenerbahce

Dąbrowianki zaczęły fazę grupową od wyjazdowej porażki z Azerrail Baku 1:3, potem pokonały we Francji St. Raphael Var VB 3:1. Zespół z Turcji wygrał swoje dwa pierwsze spotkania bez straty seta z Azerkami i Francuzkami.Ekipa ze Stambułu przed rozpoczęciem rozgrywek uważana była przez szkoleniowca MKS Juana Manuela Serramalere za faworyta nie tylko grupy, ale i całej Ligi Mistrzyń.Pierwszy set zdawał się pokazywać, że "nie taki diabeł straszny". Turecki zespół popełnił bowiem sporo prostych błędów, ułatwiając zadanie dąbrowiankom. Kibice na trybunach się ożywili, prowadzenie się zmieniało, a o wygranej gości przesądziła dopiero końcówka. Dwie przerwy, o jakie poprosił trener MKS, nie pomogły.Grające w międzynarodowym zestawieniu Fenerbahce (Koreanka, Brazylijka, Tajka, Holenderka) w drugiej partii szybko wypracował solidną przewagę (10:4), potem przyjezdne prowadziły 19:11. "Pomagamy, pomagamy" - zachęcał do dopingu spiker. Sympatykom MKS pozostało się cieszyć z pojedynczych akcji ich drużyny, bo dąbrowianki seta przegrały wyraźnie do 19.Trzecią odsłonę podopieczne trenera Serramalery zaczęły od stanu 2:5, co zmusiło Argentyńczyka do wzięcia "czasu". Siatkarki MKS walczyły o poprawę wyniku, zmniejszenie straty. Po autowym ataku Natalii Pereiry przegrywały 13:14, a pierwsze prowadzenie dał im skuteczny blok Darii Paszek i Aleksandry Sikorskiej. Turczynki wyrównały po najdłuższej akcji meczu i zaczęły się prawdziwe emocje Po ataku Tamary Kaliszuk wynik brzmiał 21:19 i o przerwę poprosił szkoleniowiec gości Marcello Abbondanza. Rozpędzone dąbrowianki nie pozwoliły się zatrzymać i przedłużyły mecz.Później już tak ciekawie nie było. Zespół gości głównie dzięki zagrywce i blokowi prowadził w czwartej części 16:6 i losy spotkania były przesądzone, do czego wydatnie przyczyniła się trudna do zatrzymania Koreanka Kim Yeon - Koung."Fenerhace potwierdziło swoją klasę. Ma w składzie kilka naprawdę znakomitych zawodniczek. Przygotowywaliśmy się jak najlepiej potrafiliśmy, podejmowaliśmy ryzyko. Pierwsze dwa sety przebiegły pod dyktando świetnie zagrywających i broniących rywalek. W trzecim przełamaliśmy przyjęcie przeciwnika. Czy jestem rozczarowany? Cóż, nikt nie lubi przegrywać" - powiedział PAP Juan Manuel Serramalera.Siatkarki MKS wcześniej przeszły dwie rundy kwalifikacji, pokonując po dwa razy izraelski Maccabi XT Hajfa i czeski Agel Prostejov, co dało awans do fazy grupowej.Zespół z Dąbrowy Górniczej w tych elitarnych rozgrywkach występuje po raz czwarty. Największym sukcesem był awans do rundy play off w sezonie 2009/10.