Piotr Lisek poprawił absolutny rekord Polski w skoku o tyczce

Aaaaaaaaaaaa! Jest i on! Rekord Polski! 5.92???????????????? pic.twitter.com/eg4Dpuxbtj — Monika Pyrek (@monikapyrek) January 25, 2017

Polak dokonał tego na mityngu w Cottbus. 5,92 to także najlepszy w tym roku wynik na świecie. Polak atakował jeszcze sześć metrów, ale strącił trzy próby.24-letni Lisek jest brązowym medalistą mistrzostw świata z Pekina (na stadionie) i Portland (hala). Na igrzyskach w Rio zajął czwarte miejsce z wynikiem 5,75. Dwa lata temu ustanowił halowy rekord Polski skacząc 5,90. Teraz ten wynik poprawił o dwa centymetry.Do tej pory absolutnym rekordzistą Polski był Paweł Wojciechowski, który w 2011 roku w Szczecinie skoczył 5,91. Jemu pozostał już tylko rekord stadionowy. Rekord absolutny od teraz należy tylko do Liska.Rekord świata na stadionie - 6,14 - należy od 23 lat do Ukraińca Sergieja Bubki. Halowym rekordzistą jest Francuz Renaud Lavillenie, który w 2014 roku w Doniecki skoczył 6,16 m, poprawiając o centymetr osiągniecie Bubki.