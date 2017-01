LM siatkarek. Chemik przegrał po tie-breaku

W trzeciej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzyń Chemik Police uległ w Azoty Arenie Imoco Volley Conegliano 2:3.Zaczęło się fatalnie dla Chemika, który w pierwszym secie przegrywał 0:4. Zimny prysznic dobrze podziałał na miejscowe, które zaczęły mozolnie odrabiać straty. Świetnie broniły, a impuls do ataku dała grająca z meczu na mecz coraz pewniej Malwina Smarzek. Policzanki dopięły swego, doprowadzając do wyrównania 8:8 po kontrze Anny Werblińskiej na lewy skrzydle. Kilka minut później po błędzie rozgrywającej Imoco Ofelii Malinov Chemik po raz pierwszy objął prowadzenie 13:12. Jednak na drugą przerwę techniczną zespoły schodziły przy prowadzeniu Włoszek (16:14), które pewnie wygrały premierową partię.Na początku drugiego seta walka trwała punkt za punkt do czasu, gdy na linii zagrywki stanęła Werblińska. Jej serwy pozwoliły policzankom na wypracowanie minimalnej przewagi (6:4). Druga przerwa techniczna odbywała się przy prowadzeniu Chemika 16:11. Euforia poniosła siatkarki Chemika do tego stopnia, że zagrały najlepszego seta w tym roku. Włoszki były zszokowane tym, że nie mogły skutecznie zakończyć akcji. Skończyło się serią kąśliwych zagrywek Smarzek i pogromem mistrzyń Włoch, które ugrały w tej partii ledwie 14 punktów.Kilkanaście minut później okazało się, iż trzecia partia była jeszcze lepsza w wykonaniu miejscowych. Przełom nastąpił przy stanie 9:8 dla Chemika, gdy na zagrywkę poszła Smarzek i serwowała aż do stanu 22:8. Chemiczki znów grały koncertowo w obronie. Malinov za nic nie potrafiła zgubić polskiego bloku, za to Joanna Wołosz raz po raz myliła Włoszki. Davide Mazzanti wprowadzał korekty w składzie, brał przerwy. Wszystko na nic. Jego zawodniczki jeśli już zdołały zaatakować, to piłka leciała w aut. Serię błędów Imoco zwieńczył atak w antenkę Samanthy Bricio, który dał 25 punkt Chemikowi.Na czwartą partię trener Mazzanti postanowił na ławkę rezerwowych odesłać swoją najnowszą zawodniczkę Nicole Fawcett. Amerykanka dołączyła do zespołu w styczniu , gdy "Pantery" - jak określany jest zespół Imoco - zrezygnowały z usług Bereniki Tomsi. Na atak wróciła po dwóch setach przerwy Serena Ortolani i okazała się skuteczniejsza od amerykańskiej gwiazdy. Włoszki przede wszystkim poprawiły przyjęcie, w czym duża zasługa Elisy Celli. Kilka nieskończonych przez chemiczki ataków wystarczyło, by przyjezdne w połowie seta odskoczyły na pięć punktów (16:11). Po drugiej przerwie technicznej policzanki pogubiły się. Wstrzymywały ręce w ataku i zdołały do końca seta zdobyć już tylko trzy piłki Zwycięzcę meczu musiał wyłonić tie-break. Ten zaczął się od serii skutecznych zagrywek Malinov, które wyprowadziły zespół włoski na trzypunktowe prowadzenie 5:2, a po kolejnych nieskończonych atakach Zaroślińskiej i Smarzek zmiana stron odbyła się przy stanie 8:3 dla Imoco.Jeszcze przy serwisie Stefany Veljkovic chemiczki zmniejszyły straty do jednego punktu (8:9), by potem znów przegrać trzy akcje z rzędu. Tego nie udało się już odrobić.Druga porażka we własnej hali ogranicza do minimum szanse Chemika na awans do fazy pucharowej LM. Strata punktu w Szczecinie może też oznaczać dla Imoco koniec marzeń o wygraniu grupy A, a tylko zwycięzca ma zapewniony awans do dalszej fazy.